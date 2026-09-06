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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Video: Al-Hurayfi, erken tahminiyle Al-Nassr taraftarını hayal kırıklığına uğrattı

Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
Al Hilal
Suudi Arabistan

Ittihad yenilgisi Al-Alami'yi sarstı

Al-Nassr'ın Al-Ittihad karşısında aldığı yenilgi geniş yankı uyandırdı, ancak bu kez sürpriz, Al-Alami'nin eski yıldızlarından birinden geldi; müsabakada henüz yalnızca beş hafta geride kalmış olmasına rağmen Suudi Roshn Ligi'nin şampiyonunun kimliğine dair tahminini yineledi.

Al-Nassr'ın eski yıldızı Fahd Al-Herifi, bu sezon Suudi Ligi şampiyonluğunu Al-Hilal'in kazanacağı yönündeki adaylık görüşünde ısrar ederek, takımının Al-Ittihad karşısında yaşadığı tökezlemenin, sezon başlamadan önce açıkladığı kanaatini değiştirmediğini vurguladı.

Al-Nassr, cumartesi akşamı Roshn Ligi'nin beşinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren klasikoda Al-Ittihad'a 2-1 yenildi.

Al-Herifi, "Dorina Ghair" programı aracılığıyla yaptığı televizyon açıklamalarında tahmininden geri adım atmayacağını vurguladı.

Şunları söyledi:"Bunu geçen sezonun sonunda söyledim ve bu sezonun başında da Al-Hilal'in bu yılın lig şampiyonu olacağını kesin bir dille belirttim. Beni tanıyanlar sözlerimi değiştirmediğimi bilir; tabii ki hâlâ rekabetin başlarındayız, ancak işler net görünüyor."

Al-Herifi, görüşünün Al-Ittihad maçının sonucuyla ilgili olmadığını vurgulayarak, bu tahminin arkasında Al-Nassr'ın geçen sezonun sonlarındaki dalgalı performansının ve Al-Hilal'e rekabete geri dönme fırsatını vermesinin yattığını belirtti.

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Klasikonun sonucundan en büyük kârı Al-Hilal elde etti; mükemmel çıkışını sürdürerek 15 puanla puan cetvelinin liderliğine tek başına yerleşti, üst üste beş galibiyet kazandı ve Al-Nassr'ın üç puan önüne geçti.

Al-Hilal, geçtiğimiz haftalarda güçlü bir hücum görüntüsü çizdi; dördüncü haftada Al-Ahli'yi 3-0 mağlup ettikten sonra Al-Khaleej'i 5-1 yenerek dikkat çekici sonuçlarını sürdürdü, ardından beşinci haftada Al-Shabab'ı 2-0 geçerek kusursuz sicilini korudu.

Al-Nassr'ın başlangıcı kötü değildi; Al-Ittihad karşısında ilk yenilgisini almadan önce üst üste dört galibiyet elde etti, ancak klasikodaki tökezleme, Al-Hilal'e rekabetin erken bir aşamasında farkı açma fırsatı verdi; Al-Alami'nin puanı ikinci sırada 12 puanda dondu.

Buna karşılık Al-Ittihad, yenilgisiz sicilini koruyarak puanını 11'e yükseltti ve dördüncü sırada yer aldı.

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