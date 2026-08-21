İttihat kulübünün efsanesi Muhammed Nur, son saatlerde patlayan çarpıcı açıklamalarıyla Nasr yanlısı bir spor yorumcusunu zor durumda bıraktı. Bunun nedeni ise Hilal'in transfer dosyasıydı.

Mevcut dönem, her kulübün devam eden transfer sezonunda en güçlü transferlerle kadrosunu güçlendirme isteği nedeniyle kulüpleri kızıştıran pek çok sıcak dosyaya sahne oluyor.

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Nur, "Nadina" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Hilal büyük bir satın alma gücüne sahip; bunun kanıtı da yeni bir transferi kadrosuna katmak için kulübün en güçlü temel direklerinden biri olan Malcom'u bırakmasıdır."

Nur'un açıklamaları, Nasr'a yakınlığıyla bilinen spor yorumcusu Muteb el-Hezza'nın konuşmaya girip şunları söylemesine yol açtı: "Doğru, Hilal'in neden şikâyet ettiğini bilmiyorum kaptan, bu son derece garip bir durum."

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Ancak Nur ona yanıt vermeye karar verdi ve şöyle dedi: "Bu söylemle ne istediğini biliyorum, ama sen kendi takımına odaklanmalısın. Ben genel olarak konuşuyorum; her kulüp yaptığı şeyde tamamen özgürdür."

Şunu da belirtmek gerekir ki Hilal, Asya'nın en güçlü kadrolarından birine, hatta belki de birçok büyük Avrupa kulübünden daha iyi bir kadroya sahip.