Video: Al-Hilal'in hataları, Yassine Bounou'yu Al-Taawoun karşısında şoke etti

Al-Hilal'ın Faslı kalecisi Yassine Bounou, bu Cumartesi akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftası kapsamında takımının Al-Taawoun ile oynadığı maçta ani bir darbe aldı.

Al-Hilal, ikinci yarının 55. dakikasında Andre Gerotto'nun muhteşem kafa vuruşuyla Al-Taawoun'a beraberlik golünü kalesinde gördü.

Gerotto, ikinci yarıda 67. dakikada yine bir kafa vuruşuyla ikinci golü attı.

Bono'nun kalesi, Hilal oyuncularının ortalara karşı kötü markajı nedeniyle iki gol yedi, ki bu durum İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin oyuncuları için yeni bir şey değil.

Al-Hilal, sürekli olarak ortalardan gelen toplardan muzdarip ve bu durum, dikkat çekici bir performans sergileyen Bono'nun çabalarını boşa çıkarıyor, ancak savunma hattının kötü performansı sahneyi domine ediyor.

Bono, Al-Najma (4-0) ve Al-Fateh (1-0) ile oynanan son iki maçta kalesini gole kapatmış, ancak Al-Taawoun karşısında iki gol yemişti.