Video: Al-Hilal'in altı golü, Walid Al-Faraj'ın Al-Nassr'a karşı yenilgisine neden oldu

Spor yorumcusu Velid El-Faraj, sezonun belirleyici aşamalarına yaklaşırken Al-Hilal ile Al-Nassr arasındaki rekabetin kızıştığı bir ortamda, Roshen Profesyonel Ligi şampiyonluğu için süren çekişme hakkında ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Al-Faraj, geçtiğimiz turda "Al-Alamy"nin Al-Najma'yı 5-2 mağlup etmesi ve Al-Hilal'in Al-Taawoun'a 2-2 berabere kalmasının ardından, Al-Nassr'ın Roshen Ligi şampiyonluğunu kesin olarak kazanacağını belirtmişti.

Ancak El-Faraj, Çarşamba akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 29. haftasında El-Hilal'in El-Khaloud'u 6-0'lık ezici bir skorla mağlup etmesinin ardından görüşünden geri adım attı.

Al-Faraj, "Action with Walid" programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Al-Hilal, Al-Khaloud karşısında muhteşem bir maç çıkardı ve takımı ayıran en önemli şey, 90 dakika boyunca sergilediği ruh oldu."

Ve ekledi: "Al-Nassr taraftarlarına şunu söylüyorum: endişelenmelisiniz çünkü Al-Hilal güçlü bir şekilde geliyor ve Al-Nassr üzerindeki baskı çok artacak, çünkü Lider herkese doğrudan bir mesaj gönderdi: önümüzdeki haftalarda düşmeyecek."

"Al-Hilal, liderliği ele geçirmek için tek bir fırsat bekliyor ve bu, Al-Nassr'ın puan kaybetmesi ve ardından Al-Hilal'in aralarındaki doğrudan karşılaşmayı kazanmasıyla gerçekleşecek" diye devam etti.

"Al-Nassr, önümüzdeki haftalarda Al-Hilal'ın baskısı altında kalacak ve Lider'e bakmadan sadece galibiyetler elde etmek zorunda" diyerek sözlerini tamamladı.

Al-Hilal, puanını 68'e yükselterek ikinci sıraya yerleşti ve Al-Nassr'ın iki puan gerisinde kaldı. Al-Nassr ise önümüzdeki Cumartesi akşamı Al-Akhdoud ile karşılaşacak.











