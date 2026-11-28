Al Hilal, 2026-2027 sezonunda Roshn Suudi Ligi'nde deplasmanda ev sahibi Al Ettifaq'ı mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı ve liderliği rakipleri Al Qadsiah ile Al Nassr'dan geri aldı.

Reklam

Al Hilal, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında bugün, cumartesi günü Dammam'daki Ego Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Al Ettifaq'ı 3-1 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Al Hilal'de Hassan Tambakti, 6. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolün ardından topu ağlara gönderdi. Ancak hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti ve bu karar daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından da doğrulandı.

İlk gol ise 29. dakikada geldi. İngiliz forvet Ollie Watkins, formda sağ bek Mohammed Mahzari'nin ortasını kusursuz bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve kaleci Marek Rodák bu vuruşu engelleyemedi.

Ne var ki Al Ettifaq, ilk yarıyı geride kapatmaya razı olmadı ve devrenin bitimine 5 dakika kala, korner vuruşuyla başlayan ve 3 şutun çekildiği tek bir atakta beraberliği yakaladı.

Reklam Reklam

Al Hilal savunmasının engellediği şutların ardından top ceza sahası çizgisinde Álvaro Medrán'a ulaştı. Medrán'ın harika vuruşunda Faslı kaleci Yassine Bounou topu kurtaramadı.

Related Topics

İkinci yarıya çok güçlü başlayan Al Hilal, ikinci golü bulmak için Al Ettifaq'a baskı kurdu ve aradığı golü 61. dakikada buldu.

Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinković-Savić, ikinci yarının 16. dakikasında ustalıkla kullandığı serbest vuruşla topu kaleci Marek Rodák'ın ağlarına gönderdi ve başkent ekibini yeniden öne geçirdi.

Reklam

Al Ettifaq skoru eşitlemeye çalıştı, ancak İskoç savunma oyuncusu Jack Hendry 74. dakikada yaptığı ölümcül hatayla takımının umutlarına son verdi.

Mohammed Mahzari'nin ortasında Hendry topu göğsüyle kalecisine geri vermeye çalıştı, ancak bu hatalı pası değerlendiren Watkins topu ustalıkla ağlara gönderdi.

Reklam

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Aston Villa'dan Al Hilal'e katılan Watkins, yeni takımındaki başarılı performansını sürdürüyor. Bu gol, oyuncunun tüm kulvarlarda attığı 11. gol oldu. Watkins bu gollerin 7'sini Roshn Suudi Ligi'nde, 4'ünü ise AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te kaydetti.

İngiliz forvetin katkısı gollerle sınırlı kalmadı. 6 da asist yapan Watkins, 13 maçta 17 golde pay sahibi olarak maç başına bir golün üzerinde bir ortalama yakaladı.

Reklam

Bu galibiyetle puanını 33'e yükselten Al Hilal, Roshn Suudi Ligi'nde zirveyi yeniden ele geçirdi ve sırasıyla ikinci ve üçüncü sıradaki Al Qadsiah ile Al Nassr'ın 2 puan önüne geçti.

Öte yandan bu sezon Roshn Ligi'ndeki dördüncü yenilgisini alan Al Ettifaq, 19 puanda kaldı ve puan tablosunda yedinci sırada yer alıyor.