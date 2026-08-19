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Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Video: Al-Hamdallah, Al-Taawoun formasyasıyla gol serisine başladı; Al-Hilal tek hayal kırıklığı

A. Hamdallah
Damac FC - Al-Taawoun
Damac FC
Al-Taawoun
King Cup
Al-Fayha - Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Premier Lig
Fas
Fas
Suudi Arabistan

Faslı forvet parlak performansını sürdürüyor

Et-Teavun'un yeni golcüsü Faslı Abdürrezzak Hamdullah, takımıyla gol serisine başladı ve bu, Suudi futbolundaki dördüncü gol adresi oldu.

Hamdullah, bugün çarşamba günü Hadimü'l-Harameyni'ş-Şerifeyn Kupası'nın son 32 turunda oynanan Damak maçında Et-Teavun'un hücumuna liderlik etti.

Faslı golcü, ikinci yarının ilk dakikasında kullandığı penaltıyı Damak kalecisinin soluna ustaca göndererek Et-Teavun adına skoru açtı.

Bu gol, Hamdullah'ın Eş-Şebab ile yolculuğunu tamamlayarak bu yaz transfer döneminde katıldığı Et-Teavun ile attığı ilk gol oldu.

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35 yaşındaki oyuncu, Et-Teavun ile ilk kez geçen cumartesi günü Roshn Ligi'nin ilk haftasında El-Halic ile golsüz berabere kalınan karşılaşmada forma giymişti.

Et-Teavun, Hamdullah'ın gol attığı dördüncü Suudi kulübü oldu; bunu En-Nasr, El-İttihad ve Eş-Şebab'dan sonra başardı.

Hamdullah'ın gol atmadığı tek Suudi takımı El-Hilal'di; bu takımla yalnızca 2025 Dünya Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Brezilya ekibi Fluminense'ye 2-1 kaybedilen maçta 15 dakika süreyle tek bir kez forma giymişti.

Genel olarak bu gol, Faslı golcünün Hadimü'l-Harameyni'ş-Şerifeyn Kupası'ndaki 31. golü oldu; daha önce En-Nasr ile 20, El-İttihad ile 6 ve Eş-Şebab ile 4 gol atmıştı.

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