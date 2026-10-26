Hilal efsanesi Muhammed el-Dea'yı, takımın kaptanı Salem el-Devseri hakkındaki son açıklamalarının kulüp taraftarları arasında geniş çaplı eleştirilere yol açmasının ardından, oyuncunun sakatlığından iyileşmesi sonrası ilk 11'e dönüş ihtimalleriyle ilgili sözlerinin gerçek anlamını açıklamak için sessizliğini bozdu.

El-Dea'yı, "Dorîna Gayr" programındaki katılımında, Salem el-Devseri'nin yaş faktörü ve uzun süreli yokluğun ardından istenen hazırlık seviyesine ulaşamaması nedeniyle ilk 11'e dönmekte zorlanabileceğini ima ederek tartışma yaratmıştı. Bu sözler, açıklamalarını takımın kaptanının değerini küçümseme olarak değerlendiren bir kesim Hilal taraftarının öfkesini çekmişti.

El-Dea'yı, Hilal kaptanı hakkındaki tutumunu savundu

Hilal efsanesi, "X" platformundaki hesabından paylaştığı bir gönderiyle eleştirilere yanıt verdi ve Salem el-Devseri'nin takımda yeri olmadığını söylemediğini, aksine mevcut yıldızlar topluluğu arasında ilk 11'de yer kapabilmesi için fiziksel hazırlığını yeniden kazanmasının gerekliliğinden bahsettiğini vurguladı.

El-Dea'yı şunları söyledi: "Her şeyden önce yıldız Salem el-Devseri hakkındaki sözlerim nettir ve ben Salem'in Hilal'de yeri olmadığını söylemedim. Salem, sadece Suudi futbolunun ya da Hilal kulübünün değil, Asya futbolunun efsanelerinden biridir."

Gelecek maçlar ALS AFC Şampiyonlar Ligi 1 14:15 HIL

Şöyle ekledi: "Ben Salem'in sakatlık ve uzun süreli yokluktan sonraki durumundan bahsediyorum. 35 yaşındaki sakatlıklar, oyuncunun seviyesine geri dönebilmesi ve gücünü toplayabilmesi için her zaman fiziksel hazırlığa daha fazla özen gösterilmesini gerektirir."

Eleştirenlere ateşli mesaj

El-Dea'yı, Salem el-Devseri'nin ilk 11'e dönmesinin, seviyesini yeniden kazanmak için ondan büyük bir çaba göstermesini gerektirdiğini vurgularken, Hilal kaptanının bunu başarabileceğine olan güvenini ifade etti ve önümüzdeki dönemde ona desteğini belirtti.

Şöyle açıkladı: "Eğer Salem el-Devseri geri dönüp ilk 11'de oynamak istiyorsa, mevcut yıldızlar arasında ilk 11'de yer için rekabet edebilmesi için gücünü yüzde 200 toplaması gerekir ve Allah'ın izniyle bunu başarabilir."

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El-Dea'yı ayrıca Salem el-Devseri'nin gelecekte Suudi Arabistan Millî Takımı'nı yönetebileceğine olan güvenini dile getirerek şunları söyledi: "Salem, Allah'ın izniyle Asya Kupası'nda bizi millî takımın kaptanı olarak yönetecek kişidir."

Hilal efsanesi mesajını, kulübün eski yıldızlarının hedefinin kurumun menfaati ve istikrarı olduğunu vurgulayarak tamamladı ve tutumunu çarpıtmakla ya da tartışma çıkarmaya çalışmakla suçlayanlara şu sözlerle bir mesaj gönderdi: "Bizler eski yıldızlar olarak her zaman kurumun yanındayız, ona destek veriyoruz ve hedefimiz kulübün menfaati ile istikrarıdır. Bulanık suda balık avlamak isteyenlere ise tek bir söz söylüyorum: Hayal görüyorsunuz."

El-Dea'yı, orijinal açıklamalarına ait video klibin tutumunu açıkça ortaya koyduğunu vurgulayarak, sözlerinin çarpıtılması ve anlamının değiştirilmesi olarak nitelendirdiği şeyi reddetti. Böylece Salem el-Devseri'nin ilk 11'e dönüşü dosyası, önümüzdeki dönemde Hilal taraftarlarını meşgul edecek konulardan biri olmaya devam ediyor.