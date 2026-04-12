Video: Al-Da'ee, Al-Hilal'ın Roshen Ligi şampiyonluğuna ulaşması için bir şart koştu

Eski Al-Hilal kalecisi Muhammed Al-Da'i, "Lider"in sonunda Al-Nassr'ı geride bırakarak Roshen Ligi şampiyonluğuna ulaşması için bir şart koydu ve İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin daha önce birkaç kez takıma tökezlemesine neden olduğunu vurguladı.

Al-Hilal, ligin bitimine 6 hafta kala 68 puanla lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Al-Da'ee, "Dorina Geir" programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Simone Inzaghi, kalan maçlarda Al-Hilal'ın kadrosunu Al-Khaloud karşısında sabit tutarsa, benim görüşüme göre şampiyonluğa ulaşacaktır."

O, "Inzaghi eski oyun stiline dönerse, ligi kazanamayız, çünkü o daha önce şampiyonluğu erken garantilemek için yeterli olan birkaç kolay beraberliğe neden olmuştu" diye ekledi.

Ve şöyle bitirdi: "Al-Hilal'in kalan maçları Al-Nassr'ınkinden daha kolay. Al-Alamy'nin bize yenilmesi şartıyla galibiyetler alıp Roshen Ligi'nde şampiyon olabiliriz."