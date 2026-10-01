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Al-Ahly-SC-vs-Zamalek-SC-Final-Game-of-41st-Africa-Clubs-ChampioAFP
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Video: Al Ahly, Zamalek'i yenerek Dünya Kupası'nda hentbol bronz madalyasını kaptı

Zamalek SC
Al Ahly SC
Mısır

Mısır ekibi Al Ahly, bugün perşembe akşamı Yeni İdari Başkent Salonu'nda oynanan üçüncülük maçında ezeli rakibi Zamalek'i 30-25 mağlup ederek Hentbol Dünya Kulüpler Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Al Ahly, karşılaşmanın büyük bölümünde üstünlüğü elinde tuttu ve ilk yarıyı 19-13 önde tamamladı.

Zamalek oyuncuları ikinci yarıda durumu değiştirmeyi başaramayınca maç Al Ahly'nin galibiyetiyle sona erdi; Al Ahly'nin oyuncusu Seif Hani "Fox" ise maçın adamı ödülünü kazandı.

Hatırlatmak gerekirse Al Ahly, turnuvadaki yolculuğuna Macar ekibi Veszprém karşısında 23-31'lik yenilgiyle başlamış, ardından Kuveyt ekibi Burgan'ı 35-17 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.

Al Ahly, grup aşamasını Füchse Berlin karşısında aldığı 30-27'lik değerli galibiyetle noktaladı.

Zamalek ise yolculuğuna Amerikan ekibi Los Angeles'ı 40-17 mağlup ederek başlamış, ardından Faslı Derb Sultan'ı 42-17 geçmişti.

Zamalek, grup aşamasının üçüncü hafta karşılaşmasında Barcelona'ya 29-39 yenildikten sonra Brezilya ekibi Pinheiros'u 28-27 mağlup etti.





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