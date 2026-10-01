Mısır ekibi Al Ahly, bugün perşembe akşamı Yeni İdari Başkent Salonu'nda oynanan üçüncülük maçında ezeli rakibi Zamalek'i 30-25 mağlup ederek Hentbol Dünya Kulüpler Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.
Al Ahly, karşılaşmanın büyük bölümünde üstünlüğü elinde tuttu ve ilk yarıyı 19-13 önde tamamladı.
Zamalek oyuncuları ikinci yarıda durumu değiştirmeyi başaramayınca maç Al Ahly'nin galibiyetiyle sona erdi; Al Ahly'nin oyuncusu Seif Hani "Fox" ise maçın adamı ödülünü kazandı.
Hatırlatmak gerekirse Al Ahly, turnuvadaki yolculuğuna Macar ekibi Veszprém karşısında 23-31'lik yenilgiyle başlamış, ardından Kuveyt ekibi Burgan'ı 35-17 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.
Al Ahly, grup aşamasını Füchse Berlin karşısında aldığı 30-27'lik değerli galibiyetle noktaladı.
Zamalek ise yolculuğuna Amerikan ekibi Los Angeles'ı 40-17 mağlup ederek başlamış, ardından Faslı Derb Sultan'ı 42-17 geçmişti.
Zamalek, grup aşamasının üçüncü hafta karşılaşmasında Barcelona'ya 29-39 yenildikten sonra Brezilya ekibi Pinheiros'u 28-27 mağlup etti.