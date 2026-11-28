Al Ahli taraftarları, Al Taawoun karşısında alınan galibiyete rağmen A takımın teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'e Roshn Suudi Pro Ligi'ndeki en kötü gecesini yaşattı.

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Al Ahli, Roshn Suudi Pro Ligi'nin 13. haftasında bugün, cumartesi günü Cidde'deki Al Inma Stadyumu'nda konuk ettiği Al Taawoun'u 3-1 mağlup etti.

Ancak galibiyete rağmen Pusic, 90 dakikayı aşkın süre boyunca A takımın teknik direktörlüğü görevinden alınmasını isteyen tezahüratları dinleyerek en kötü gecesini yaşadı.

Al Ahli taraftarları, Al Taawoun maçını Hollandalı teknik adamın görevden alınması talebini duyurmak için bir sahneye dönüştürmeye karar verdi. Bu tepki, önceki maçların aksine taraftarların Al Inma Stadyumu'nun tribünlerine gelmemesiyle başladı.

Öte yandan tribünlerdeki taraftarlar, Ukrayna ekibi Şahtar'ın eski teknik direktörü için adeta sırtına saplanmış bir silah gibiydi. Taraftarlar, maç başlamadan önce, devre arasında ve hatta maç bittikten sonra da dahil olmak üzere karşılaşma boyunca ona karşı tezahürat yapmayı hiç bırakmadı.

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Al Ahli taraftarları, Pusic'e yönelik tezahüratlarında adeta yaratıcılıklarını konuşturdu. Tezahüratlar birçok farklı şekilde söylendi ve tek bir ifade, "Pusic Out", farklı ezgilerle tribünlerde yankılandı.

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Pusic ise bu tezahüratları duyduğunda yalnızca gülümsemekle yetindi ve tribündeki taraftarlarla herhangi bir tartışmaya girmeye çalışmadan oyunculara talimat vermeyi sürdürdü.

Bu gelişme, Suudi Arabistan Ligi'nin yayıncısı Thmanyah kanallarının muhabiri Mohammed Al Hashem'in açıkladığı bilgilerin devamı niteliğinde. Al Hashem, Al Ahli taraftar derneğinin önümüzdeki dönemde takımın tribün liderliğinden çekilmeyi planladığını doğrulamıştı. Bu adım, Hollandalı teknik adamın görevde kalmasına duyulan öfkeyi ifade etmek için atılmış bir tırmanış olarak değerlendiriliyor.

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Al Ahli taraftarları, takımın şu anda yaşadığı kötü sonuçlar nedeniyle Hollandalı teknik adamın teknik direktörlük görevinden alınması için sosyal medyada "Pusic'in gitmesi talebimizdir" başlıklı güçlü bir kampanya başlatmıştı.

Kampanya, Al Ahli'nin Roshn Suudi Pro Ligi'nin 12. haftasında Al Shabab'a 6-1 gibi ağır bir skorla yenilmesinin ardından daha da sertleşti.

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Ancak Al Ahli'nin geçen cuma günü Cidde'deki Al Inma Stadyumu'nda, Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta konuk ettiği Al Nassr'ı 3-1 yenmesinin ardından eleştirilerin dozu azaldı.

Fakat Al Ahli'nin geçen pazartesi günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşamasının 5. haftasında Katar ekibi Al Shamal'e 3-2'lik sürpriz bir yenilgi almasının ardından öfke son günlerde yeniden alevlendi.

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Bazı haberlerde Al Ahli yönetiminin Al Nassr ile oynanacak klasik öncesinde Pusic'i görevden almak istediği öne sürülmüştü. Ancak kulübün içinde bulunduğu mali kriz ve Hollandalı teknik adamın sözleşmesindeki yüksek fesih bedeli buna engel oldu.

Pusic, geçen ağustos ayında Newcastle United'ı çalıştırmak için sürpriz bir şekilde takımdan ayrılan Alman teknik adam Matthias Jaissle'nin yerine Al Ahli'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.

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Cidde ekibinin başına geçtiğinden bu yana 20 maça çıkan Pusic, bu maçlarda 12 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 6 kez de yenilgiyle tanıştı.

Al Ahli, 9 galibiyet ve 4 yenilgiyle topladığı 27 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde dördüncü sırada yer alıyor ve zirvedeki Al Hilal'in tam 6 puan gerisinde bulunuyor.