Video: Al-Ahli'nin penaltı tartışmasının ortasında... Eski bir hakem, Seramica oyuncusunun masumiyetini kanıtlayan delili ortaya koyuyor

Eski hakem Muhammed El-Sabahi, dün Salı günü Seramika Kleopatra ile oynanan maçın uzatma dakikalarında Al-Ahli lehine penaltı verilmemesi konusunda ortaya çıkan tartışmaya ilişkin görüşünü açıkladı.

Mısır Ligi şampiyonluk turunun ilk haftasında Osman Ahmed Osman Stadyumu'nda oynanan Al Ahly-Ceramica maçı 1-1 berabere sonuçlandı.

Al-Ahly oyuncuları, Seramika oyuncusu Ahmed Hani'nin eliyle topa dokunduğu gerekçesiyle uzatma dakikalarında penaltı verilmesini talep ettiler, ancak hakem Mahmoud Wafa, video teknolojisine başvurup oyunu kendisi izledikten sonra oyunun devam etmesine karar verdi.

Geçen yaz hakemlikten emekli olan El-Sabahi, Wafa'nın kararını tarihi olarak nitelendirdi ve Al-Ahly'ye penaltı vermeme kararının doğru olduğunu vurguladı.

El-Sabahi, Facebook'taki resmi sayfasında bir video yayınlayarak pozisyonu açıkladı ve hakemin neden penaltı kararı vermediğini ortaya koydu.

Sabahi videoda, hakem Wafa'nın video hakem Mahmoud Ashour'dan maçı belirli bir açıdan göstermesini istediğini ve bunun üzerine faul olmadığına karar verdiğini söyledi.

Sabahi, bu açıdan (ofsayt kamerası) Hani'nin masumiyetinin kanıtlandığını belirtti, oyuncunun eli ile vücudu arasındaki mesafenin normal olduğunu ve elin vücudu kaplamadığını açıkladı.

El-Sabahi, VAR hakemi Mahmoud Ashour'un saha hakemi Mahmoud Wafa'yı büyük baskı altına aldığını, ancak Wafa'nın doğru kararı verdiğini vurguladı.

