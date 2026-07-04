Video: Al-Ahli'nin izinden... Al-Nassr, yeni sezon öncesinde tek yabancı oyuncusundan vazgeçti

Televizyon haberleri, Al-Nassr kulübünün yabancı oyuncu kadrosunda 2026-2027 futbol sezonunda tek bir değişiklik olacağını ortaya koydu.

Al-Nassr kulübü, dün Cuma günü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un yerine Avustralyalı Ange Postecoglou'yu takımın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu. Postecoglou ile iki sezonluk bir sözleşme imzalandı ve bu sözleşme 2028'de sona erecek.

Suudi medya mensubu Khaled Al-Shneef, "Al-Saudiya" kanalındaki "Dorina Geer" programında, Postecoglou'nun geçen sezon Jesus'un yönetiminde görev yapan yabancı oyuncuların aynısıyla Al-Nassr'ı yöneteceğini, tek bir istisna dışında, belirtti.

El-Şenif, Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozović’in önümüzdeki sezon başkent ekibinden ayrılacak tek isim olacağını belirtti. Al-Nassr, onun yerine başka bir orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalayacak ve buna ek olarak bir veya üç yerli oyuncu da kadroya katacak.

Brozović’in ayrılma nedeni ile ilgili olarak El-Şenif, oyuncunun maaşının Portekizli yıldız João Félix ile Fransız yıldız Kingsley Coman’ın toplam maaşlarını bile aşan çok yüksek bir seviyede olduğunu belirtti.

Al-Nassr, yüksek maaşları nedeniyle yeni sezon başlamadan önce Fildişili orta saha oyuncusu Frank Kessié ve Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez'i kadrodan çıkarmaya karar veren Al-Ahli'nin izinden gitti.

Brozović’in 2023 yazında Inter Milan’dan Al-Nassr’a katıldığı ve geçen sezon Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunu kazanarak, kulübün 5 yıllık aradan sonra tekrar şampiyonluk kürsüsüne çıkmasına katkıda bulunduğu hatırlanıyor.