Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Video: Al-Ahli'nin izinden... Al-Nassr, yeni sezon öncesinde tek yabancı oyuncusundan vazgeçti

Transfers
M. Brozovic
A. Postecoglou
J. Jesus
Al Nassr FC
Al Ahli
Premier Lig
Hırvatistan
Avustralya
Portekiz
Suudi Arabistan

"Al-Alamy", Ange Postecoglou'nun liderliğinde hazırlıklarına başladı

Televizyon haberleri, Al-Nassr kulübünün yabancı oyuncu kadrosunda 2026-2027 futbol sezonunda tek bir değişiklik olacağını ortaya koydu.

Al-Nassr kulübü, dün Cuma günü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un yerine Avustralyalı Ange Postecoglou'yu takımın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu. Postecoglou ile iki sezonluk bir sözleşme imzalandı ve bu sözleşme 2028'de sona erecek.

Suudi medya mensubu Khaled Al-Shneef, "Al-Saudiya" kanalındaki "Dorina Geer" programında, Postecoglou'nun geçen sezon Jesus'un yönetiminde görev yapan yabancı oyuncuların aynısıyla Al-Nassr'ı yöneteceğini, tek bir istisna dışında, belirtti.

El-Şenif, Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozović’in önümüzdeki sezon başkent ekibinden ayrılacak tek isim olacağını belirtti. Al-Nassr, onun yerine başka bir orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalayacak ve buna ek olarak bir veya üç yerli oyuncu da kadroya katacak.

Brozović’in ayrılma nedeni ile ilgili olarak El-Şenif, oyuncunun maaşının Portekizli yıldız João Félix ile Fransız yıldız Kingsley Coman’ın toplam maaşlarını bile aşan çok yüksek bir seviyede olduğunu belirtti.

Al-Nassr, yüksek maaşları nedeniyle yeni sezon başlamadan önce Fildişili orta saha oyuncusu Frank Kessié ve Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez'i kadrodan çıkarmaya karar veren Al-Ahli'nin izinden gitti.

Brozović’in 2023 yazında Inter Milan’dan Al-Nassr’a katıldığı ve geçen sezon Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunu kazanarak, kulübün 5 yıllık aradan sonra tekrar şampiyonluk kürsüsüne çıkmasına katkıda bulunduğu hatırlanıyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin