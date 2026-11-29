Ivan Toney'nin Al Taawoun filelerine gönderdiği goller, Al Ahli'nin galibiyetinin ardından ilgi çeken tek gelişme değildi. Ocak transfer döneminin açılması yaklaşırken ve geleceğine dair haberler artarken İngiliz golcü, kendini yeniden transfer gündeminin merkezinde buldu.

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Toney, cumartesi akşamı Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin 13. haftasında iki gol atıp bir de asist yaparak Al Ahli'yi Al Taawoun karşısında 3-1'lik galibiyete taşıdı. Al Taawoun, 39. dakikada Nedim Bajrami'nin golüyle öne geçti ancak Toney, ilk yarının uzatma dakikalarının ikincisinde attığı golle Al Ahli'yi yeniden maça ortak etti. İngiliz golcü 72. dakikada penaltıdan ekibini öne geçirdi, Matheus Gonçalves ise 89. dakikada Toney'nin asistiyle skoru 3-1'e getirdi.

Maçın ardından geleceğiyle ilgili konuşulanlara kafa yormadığını belirten oyuncu, Rotana Sport ma'a Walid programına şu açıklamayı yaptı: "Söylenenlerin hiçbir doğruluk payı yok. Ben sadece Al Ahli oyuncusuyum ve odaklandığım şey bu. Ocak ayında nerede olacağıma dair dışarıdan gelen tüm gürültüyü duydum ama buradayım ve Al Ahli'de devam ediyorum. Söylenenlerin benim için bir önemi yok. Ben bir futbolcuyum ve tek odak noktam saha içinde yaptıklarım."

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Teknik direktör Bosić'e yönelik taraftar tepkisiyle ilgili olarak ise Toney şunları söyledi: "Bu, taraftarların teknik direktör hakkındaki görüşü. Hissettikleri hayal kırıklığını anlıyorum. Bize düşen, sahaya odaklanmak ve elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya devam etmek."

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Bu mesaj, yüksek gol ortalaması ve fark yaratma becerisi sayesinde 30 yaşındaki oyuncunun İngiltere'ye dönme ihtimaline ilişkin spekülasyonların arttığı bir döneme denk geliyor.

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Manchester United, Toney ile adı anılan kulüplerin başında geliyordu. Haberlere göre İngiliz ekibi, ocak ayında kalıcı bir transferin mali yükünü üstlenmek yerine oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yapabilir.

İngiliz golcüyle ilişkilendirilen kulüplerin listesinde Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur ve Newcastle United da yer alıyor. Toney'nin Al Ahli'deki eski hocası Matthias Jaissle'nin teknik direktörlük koltuğunda oturması nedeniyle Newcastle United ayrı bir ilgi gördü. Alman teknik adam daha önce oyuncunun yeteneklerine duyduğu hayranlığı dile getirmiş ancak onu kadrosuna katmak için bir girişimde bulunulduğunu doğrulamamıştı.

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Bununla birlikte bu haberler şimdilik ilgi ve spekülasyon düzeyini aşmış değil. Toney'nin Suudi kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, olası transfer girişimleri karşısında Al Ahli yönetimine avantaj sağlıyor. Üstelik oyuncunun sezon ortasında ayrılması kolay bir karar olmayacak.

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Toney, bu sezon Roshn Ligi'ndeki gol sayısını 15'e çıkararak gol krallığı yarışında en yakın takipçisinin yedi gol önüne geçti. Al Ahli puanını 27'ye yükselterek dördüncü sırada yer alırken, Al Taawoun 5 puanda kalarak sondan bir önceki sıra olan 17. basamakta bulunuyor.

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