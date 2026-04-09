Video: Akıntıya karşı... Eski Ceda İttifakı yıldızı, Conceição'nun ayrılmasını reddediyor

Eski Ceda İttihad kulübü yıldızı, son dönemde alınan olumsuz sonuçlara rağmen takımın teknik direktörü Portekizli Sergio Conceição'nun görevinden ayrılmasını reddetti.

Al-Ittihad, Çarşamba günü Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda oynanan 29. haftanın ertelenen maçında Neom'a 3-4 yenilerek, bu sezon Roshen Ligi'nde dokuzuncu mağlubiyetini aldı.

Bu yenilgi, "Kaplanlar"ın Asya Şampiyonlar Ligi elemelerine başlamasından birkaç gün önce geldi. Takım, önümüzdeki Salı günü çeyrek finalde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Wahda ile karşılaşacak.

Eski Al-Ittihad yıldızı Manaf Abu Shakir, "Dorina Geir" programına yaptığı açıklamada, Consisao'nun önümüzdeki dönemde görevinden alınabileceğine değindi ve bunun şu anda bir fayda sağlamayacağını vurguladı.

Oyuncu, "Bana göre Al-Ittihad'ın tadı, rengi ya da hiçbir özelliği yok. Consesao yönetiminde takımın bir kimliği yok. O her konuda kötü; ister savunma hataları, ister kötü pozisyon alma, ister kötü bir kadroyla maça başlama olsun" dedi.

"Lorain Blanc'ı eleştiriyorduk, ancak o Consesao'dan çok daha iyi. Oyuncularına özgürlük tanıyordu, aksine Consesao birçok maçta hata yapıyor ve hiçbir iz bırakmıyor" diye ekledi.

"Bu takım, teknik açıdan Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak kapasitede değil, bitmiş bir takım. Ancak kulübün kişiliği, tarihi, varlığı, taraftarları ve değeri sayesinde bu hala mümkün" dedi.

"Consesão'nun kalması takıma zarar veriyor, ancak şu anda görevden alınması uygun değil. Her halükarda durum iyi değil" dedi.

Son olarak şunları söyledi: "Top artık oyuncuların sahasında. Bu teknik direktörü ve aralarında varsa sorunları unutmalılar, çünkü kulüp, bu sezon yaşanan her şeyi silip süpürebilecek önemli bir turnuvaya hazırlanıyor."