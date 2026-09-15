Al Ahly, bu akşam Kahire Uluslararası Stadı'nda Mısır Premier Ligi'nin beşinci haftası kapsamında Abu Kir Lil Asmida'yı 2-0 mağlup ederek yeniden galibiyet yoluna döndü.

Al Ahly'nin galibiyet serisi, ilk 3 haftada galibiyet aldıktan sonra geçen hafta El Mokawloon El Arab ile 1-1 berabere kalmasıyla sona ermişti.

Maçın adamı ödülünü kazanan Ahmed Mustafa Zizo, 16. dakikada Faslı Sofiane Bendebka'dan ceza sahası içinde aldığı pasın ardından kaleci Mahmoud Abdel Rahim "Genesh"i çalımlayarak topu kolayca ağlara göndererek ilk golü kaydetti.

İkinci gol ise 90+4. dakikada kornerden gelen pası alan yedek oyuncu Hüseyin El Shahat'ın uzak mesafeden füze gibi bir vuruşuyla geldi.

Al Ahly maça dikkat çeken bir hareketlilikle başladı ve topa sahip oldu; Zizo golü kaydedene kadar bu şekilde devam etti, ardından geriye çekilmeye başlayarak topu birçok kez Abu Kir Lil Asmida'ya bıraktı, ancak kayda değer bir tehlike oluşturmadı.

İkinci yarıda maç, iki takımın topa hakimiyeti dönüşümlü olarak paylaşmasıyla oldukça sakinleşti. Abu Kir Lil Asmida'nın en tehlikeli fırsatı, direğin bir kafa vuruşunu çıkarmasıyla geldi; Genesh ise Zizo'nun bir çift rövaşata vuruşunu kurtardı; bunun yanı sıra son dakikalarda Cezayirli Moncef Bakrar bir kez kaleciyle karşı karşıya kaldı.

Bu galibiyetle Al Ahly puanını 13'e çıkararak geçici olarak puan tablosunun zirvesine yerleşirken, Abu Kir Lil Asmida'nın puanı 3'te kaldı ve on yedinci sırada yer aldı.

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