Zamalek, Mısır Ligi'nde Arab Contractors karşısında aldığı yeni galibiyetle birlikte çeşitli kulvarlardaki galibiyet serisini sürdürdü.

Zamalek, bugün çarşamba günü lig aşamasının sekizinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Arab Contractors'ı 2-1 mağlup etti.

"Beyaz Şövalye", 46. dakikada genç oyuncu Mohamed Hamad'ın Filistinli Oday Dabbagh'tan gelen yerden ortayı ağlara göndermesiyle skoru açtı.

Ancak Arab Contractors, 57. dakikada Mohamed Abdelnasser'in ceza sahası içinden sol ayağıyla attığı sert şutun Omar Gaber'in ayağına çarparak ağlara gitmesiyle skoru hızlıca eşitledi.

Angolalı kanat oyuncusu Shiko Banza, 88. dakikada Mohamed Hamad'ın ceza sahası içinde kendisine verdiği pası sol ayağıyla ağlara göndererek Zamalek'e galibiyeti getiren son dakika golünü kaydetmeyi başardı.

Bu galibiyet, Zamalek'in bu ayın 11 Ekim'inde Mısır Ligi'nin altıncı haftasında Al Ahly karşısında 2-0 aldığı yenilgiden bu yana çeşitli kulvarlarda elde ettiği üst üste dördüncü galibiyet oldu.

O tarihten bu yana "Beyaz Şövalye", Afrika Şampiyonlar Ligi 32'nci tur eşleşmesinde Rwanda Army'yi gidiş-dönüş maçlarında, ayrıca Mısır Ligi'nde Petrojet ve Arab Contractors'ı mağlup etti.

Bu galibiyetle Zamalek puanını 19'a yükselterek Mısır Ligi puan tablosunda ikinci sıraya yerleşti; lider Pyramids'in iki puan gerisinde, üçüncü sıradaki Al Ahly'nin ise iki puan önünde yer alıyor, ancak bir maç fazla oynadı.

Öte yandan Arab Contractors, bu sezon Mısır Ligi'nde üçüncü yenilgisini alarak 11 puanda kaldı ve puan tablosunda yedinci sırada yer aldı.