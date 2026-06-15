İmam Ashour, 2026 Dünya Kupası'nda her iki takımın da ilk maçında Mısır ile Belçika arasında oynanan karşılaşmada, dünya çapındaki taraftarların ve takipçilerin beğenisini kazanan muhteşem bir gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti; aralarında ünlü medya kişiliği ve komedyen Trevor Noah'ın da bulunduğu pek çok kişi bu golü takdir etti.

Dünya Kupası maçlarını takip etmek için sunduğu canlı yayında Trevor Noah, Mısır milli takımının yıldızının golünden çok etkilendiğini gösterdi. Noah, Thibaut Courtois'nın kalesini sarsan ve Firavunlar'a ilk yarıda üstünlük sağlayan roket gibi şutu izledi.

Noah, golü izledikten hemen sonra, "Ne harika bir son! Ne harika bir kutlama!" dedi ve ardından canlı yayında oyuncunun kutlamasını taklit etmeye çalıştı.

Eski "The Daily Show" sunucusu, golü övmeye devam ederek, "Vay canına... Ne şut ama" dedi ve stüdyodaki izleyicilerin beğenisini kazanan golü "ateşli" olarak nitelendirdi.

Trevor Noah'ın dikkatini çeken bir diğer nokta da Imam Ashour'un gol sonrası kutlamasıydı. Noah, oyuncunun kutlama şeklini ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor'un hareketleriyle karşılaştırdı ve konuklarıyla sohbeti sırasında bunu birkaç kez tekrarladı.

Noah'ın bu tepkisi, İmam Ashour'un golünün yarattığı küresel yankıyı yansıtıyordu. Mısır milli takım oyuncusu, ceza sahası dışından attığı güçlü şutla Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın kalesine golü gönderdi ve birçok kişi bu golü turnuvanın şimdiye kadarki en güzel gollerinden biri olarak değerlendirdi.

Maç, Muhammed Hani'nin kendi kalesine attığı golle 1-1 berabere bitti, ancak İmam Aşur'un golü karşılaşmanın en önemli anı olarak kaldı. Bu gol, Mısırlı oyuncunun maçın en iyi oyuncusu seçilmesini sağladı ve hem Mısır içinde hem de dışında büyük övgüler almasına neden oldu.