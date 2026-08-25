Al-Ittifak, Al-Nassr'ın cezasını ikiye katlamak için uzun süre beklemedi; rakibinin sayısal üstünlüğünü değerlendiren ekip, Slovak yıldızı Duda'nın kaydettiği golle öne geçti. İki takım, Salı günü Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında karşı karşıya geldi.

Al-Ittifak'ın golü 31. dakikada geldi. Duda topu Al-Nassr ceza sahasının sınırında aldığında, ev sahibi takımın oyuncuları yıldız oyuncu üzerinde yeterli baskıyı kuramadı; böylece Duda topu istediği gibi kullanacak uygun bir alan buldu ve kaleye doğru şutunu çekti.

Duda'nın şutu son derece zayıf görünmesine rağmen, genç yedek kaleci Abdurrahman el-Uteybi topa gereken şekilde müdahale edemedi; top ellerinin arasından geçerek ağlara gitti ve Al-Ittifak, maçın erken bir bölümünde değerli bir golle öne geçti.

Bu pozisyon, 12. dakikadan itibaren takımını eksik bırakan Al-Nassr kalecisi Bento'nun üzüntüsünü artırdı. Bento, Al-Ittifak forveti Moussa Dembele kaleye doğru ilerlerken onu ceza sahası dışında düşürmesi sonucu direkt kırmızı kart görmüştü.

Al-Nassr, o andan itibaren Bento yerine el-Uteybi'yi oyuna alarak maçı on kişiyle tamamlamak zorunda kaldı.