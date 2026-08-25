24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

Çeviri:

Video: Ağır ceza uzun sürmedi, Al-Ettifaq Al-Nassr'ın açığından yararlandı

Al-Ettifaq - Al Nassr FC
Al-Ettifaq
Al Nassr FC
Premier Lig
B. Krepski
O. Duda
Suudi Arabistan
Brezilya
Slovakya

Nevahize'nin yıldızı, Al-Alami savunmacılarının gevşekliğinden yararlandı

Al-Ittifak, Al-Nassr'ın cezasını ikiye katlamak için uzun süre beklemedi; rakibinin sayısal üstünlüğünü değerlendiren ekip, Slovak yıldızı Duda'nın kaydettiği golle öne geçti. İki takım, Salı günü Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında karşı karşıya geldi.

Al-Ittifak'ın golü 31. dakikada geldi. Duda topu Al-Nassr ceza sahasının sınırında aldığında, ev sahibi takımın oyuncuları yıldız oyuncu üzerinde yeterli baskıyı kuramadı; böylece Duda topu istediği gibi kullanacak uygun bir alan buldu ve kaleye doğru şutunu çekti.

Duda'nın şutu son derece zayıf görünmesine rağmen, genç yedek kaleci Abdurrahman el-Uteybi topa gereken şekilde müdahale edemedi; top ellerinin arasından geçerek ağlara gitti ve Al-Ittifak, maçın erken bir bölümünde değerli bir golle öne geçti.

Bu pozisyon, 12. dakikadan itibaren takımını eksik bırakan Al-Nassr kalecisi Bento'nun üzüntüsünü artırdı. Bento, Al-Ittifak forveti Moussa Dembele kaleye doğru ilerlerken onu ceza sahası dışında düşürmesi sonucu direkt kırmızı kart görmüştü.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

Al-Nassr, o andan itibaren Bento yerine el-Uteybi'yi oyuna alarak maçı on kişiyle tamamlamak zorunda kaldı.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin