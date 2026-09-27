Katar Milli Takımı, bugün pazar günü İnma Stadı'nda oynanan ve Arap Körfezi Kupası "Halici 27" ikinci hafta müsabakaları kapsamında yer alan karşılaşmada, Yemen'in tuzağından kurtulmayı başardı ve tek golle zorlu bir galibiyet alarak yarı finale resmen yükseldi.

Katar bu galibiyeti, 63. dakikada gelen Yusuf Abdürrezak'ın golüne borçlu. İki takımın kalecilerinin de dikkat çeken performanslar sergilediği maçta, özellikle Ekrem Afif'in penaltısını kurtararak Katar'ı skoru ikiye çıkarmaktan mahrum eden Muhammed Aman öne çıktı.

Katar Milli Takımı, turnuvaya Bahreyn'i iki golle mağlup ederek başlamasının ardından üst üste ikinci galibiyetini almak için maça çıkarken, Yemen Milli Takımı ise ilk haftada Birleşik Arap Emirlikleri karşısında aldığı 4-0'lık ağır mağlubiyeti telafi etmeye çalışıyordu.









Ekrem Afif, Katar'ı erken öne geçirmenin eşiğine geldi ancak kaleci Muhammed Aman parladı ve fırsatı önledi. Ardından İsa Lai 9. dakikada sakatlanarak sahayı terk etti ve yerine Casım Cabir oyuna girdi.

Yemen Milli Takımı 24. dakikada tehlikeli bir girişimle karşılık verdi ancak Muhammed Ebu Nedda tam zamanında müdahale ederek Katar kalesini ilk golü yemekten kurtardı.

Ekrem Afif bir dakika sonra yeniden Yemen kalesini tehdit etti ancak Muhammed Aman parlamayı sürdürerek Sad'ın yıldızının ceza sahası içinden yaptığı şutu kurtardı; ardından Yemenli kaleci 28. dakikada Afif'in yeni bir girişimini de önledi.

38. dakikada Abdülvasi el-Matari, Katar filelerini havalandırmanın eşiğine geldi ancak Muhammed Ebu Nedda kalesini ustalıkla kurtardı ve iki takımın kalecilerinin belirgin performanslarıyla ilk yarı gollü olmayan beraberlikle sona erdi.









Katar Milli Takımı ikinci yarıya daha baskılı başladı ve Eyüp el-Alevi kaleyi az farkla dışarıdan geçen kafa vuruşuyla golü açmanın eşiğine geldi.

63. dakikada Yusuf Abdürrezak sonunda Yemen savunmasının şifresini çözmeyi başardı ve Katar'ı öne geçiren golü kaydederek takımına maçta önemli bir üstünlük sağladı.

Ahmed Alaa ikinci golü eklemenin eşiğine geldi ancak üst direk şutuna engel oldu; ardından Muhammed Aman yeniden parladı ve 68. dakikada Eyüp el-Alevi'yi gol atmaktan mahrum bıraktı.









Katar Milli Takımı, 72. dakikada bir penaltıyla maçı ikinci golle çözme fırsatı yakaladı ancak Muhammed Aman vuruşu ustalıkla kurtarınca Ekrem Afif bu fırsatı harcadı.

Yemen'in son dakikalarda skorda dönüş yapma girişimlerine rağmen Katar Milli Takımı bitiş düdüğüne kadar üstünlüğünü korudu ve tek golle değerli bir galibiyet elde etti.

Bu galibiyetle Katar Milli Takımı, üst üste iki galibiyet alarak puanını 6'ya yükseltti ve İkinci Grup'un lideri oldu; böylece Halici 27'de yarı finale yükselmeyi resmen garantiledi.



























