Alman yıldız Karim Adeyemi, Barcelona'ya resmi transferinin açıklanmasından birkaç saat sonra Borussia Dortmund'a ve taraftarlarına dokunaklı bir veda mesajı gönderdi.

Barcelona bugün perşembe günü, Borussia Dortmund'dan gelen Alman kanat oyuncusuyla Haziran 2031'e kadar uzanan bir sözleşme imzaladığını resmen açıklamıştı.

İmza töreninin ve blaugrana forması altındaki ilk basın toplantısında tanıtımının ardından Adeyemi, resmi sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak Dortmund forması altındaki en dikkat çekici anlarını gözler önüne serdi.

Adeyemi mesajında şunları söyledi: "Asla unutmayacağım dört yıl. Takım arkadaşlarıma, kulübe ve taraftarlara duygular, güzel anılar ve destek için teşekkür ederim. Sonsuza dek siyah ve sarı."

Adeyemi böylece Dortmund ile dört sezon süren bir dönemi tamamlamış oldu; bu süre zarfında farklı kulvarlarda 146 maça çıktı, 36 gol atarak 22 gole de asist yaptı.

Barcelona'ya transferi, kendisine Almanya Milli Takımı'nda ilk uluslararası çıkış fırsatını, Milli Takım'ın teknik direktörüyken tanımış olan teknik direktör Hansi Flick ile yeniden bir araya gelmesi anlamına gelecek.