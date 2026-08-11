Video: Açılış Al Ahly karşısında! Barcelona'nın yeni soyunma odası işte böyle görünüyor

Barcelona bugün salı günü, Camp Nou Stadı'ndaki soyunma odalarında son dönemde yapılan yenileme çalışmalarının ardından ortaya çıkan muhteşem değişikliklerin görüntülerini paylaştı.

Camp Nou Stadı, üç ay süren aranın ardından yeniden Barcelona maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hansi Flick'in ekibi 19 Ağustos'ta Joan Gamper Kupası maçında Al Ahly ile karşılaşmak üzere kendi stadına dönecek.

Bu maç, yeni soyunma odalarının açılışına da sahne olacak. Takımın İspanya Ligi'ndeki kendi sahasında oynayacağı ilk maç ise 27 Ağustos perşembe günü Athletic Bilbao karşısında olacak.

Kulüp, sosyal medya hesaplarında, 17 Mayıs'ta Real Betis'e karşı oynanan son maçtan bu yana gözle görülür bir iyileşme kaydeden Blaugrana stadının iç mekân gelişmelerini gösteren bir video paylaştı.

Bir inşaat şirketi, 2026/2027 sezonu içinde üçüncü tribünü açmayı hedefleyerek stat yenileme çalışmalarını hızlandırmak için yaz tatili dönemini değerlendirdi.

"Sport" gazetesine göre, ilk hedef bu tribünü ekim ayında açarak stadın mevcut 62 bin seyircilik kapasitesini artırmaktı.

Barcelona ayrıca konuk takım taraftarlarının bu bölgeye taşınması sürecini de hızlandırmak istiyor. Bu sayede, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bazı maçlarda rakip takım taraftarlarının Barcelona üyelerine yaşattığı rahatsızlıklar sona erecek.

Ancak, incelenmekte olan son takvimler üçüncü tribünün açılışını 2027 yılının ilk çeyreğinin sonuna, hatta ikinci çeyreğinin başına, yani şubat ile nisan ayları arasına erteliyor.

Bunun ardından, stadın tamamını koruyacak çatının kurulumu başlayacak. Bu kurulum, Barcelona'nın 2027/2028 sezonunun ilk yarısında Lluís Companys Olimpiyat Stadı'na dönmesini gerektirecek.







