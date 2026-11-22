Arjantinli yıldız Lionel Messi, Inter Miami ile Columbus Crew arasındaki karşılaşmada rakip takımdan bir oyuncuyla tartışmaya girdikten sonra taç atışı kullanmaya çalışırken topu onun yüzüne atınca büyük tartışma yarattı. Yaşanan olay, hakemlerin büyük yıldızlara karşı tutumu ve disiplin kurallarının ayrım gözetmeksizin ne ölçüde uygulandığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Reklam

İlk yarının son dakikalarında Messi ile Columbus Crew'un Şilili forveti Gonzalo Tapia arasında gerginlik yaşandı. Tapia, Arjantinli yıldızın hızlı bir taç atışı kullanmasını engellemeye çalıştı.

Tapia'nın müdahalesini sürdürmesi ve oyunun yeniden başlamasını geciktirmeye çalışması üzerine sinirlenen Messi, topu Şilili oyuncunun yüzüne doğru attı. Tapia ise bu hareketin ardından yere yığıldı.

Ortamı yatıştırmak için araya giren hakem Allen Chapman, Crew oyuncularının itirazlarına rağmen kırmızı karta başvurmadı ve hem Messi'ye hem de Tapia'ya sarı kart göstererek büyük tartışma yaratan bir karar verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, topun Columbus oyuncusunun yüzüne çarptığını ortaya koydu ve olay spor medyasının gündemine oturdu.

Reklam Reklam

Ağır yenilgi Inter Miami'nin sıkıntılarını artırdı

Related Topics

Gelecek maçlar COL ABD 1 20:00 MIA

Bu olay, Inter Miami için felaketle sonuçlanan bir gecede yaşandı. Inter Miami, üç maç üzerinden oynanan MLS play-off ilk tur serisinin açılış maçında sahasında Columbus Crew'a 3-0 mağlup oldu.

Columbus adına skoru 8. dakikada Gonzalo Tapia penaltıdan açtı. Penaltı, Inter Miami kalecisi Dayne St. Clair'in Tapia'yı ceza sahası içinde düşürmesi üzerine verildi.

Reklam

Ev sahibinin işi 36. dakikada daha da zorlaştı. Gonzalo Luján ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve takımı maçı 10 kişi tamamladı.

İkinci yarıda Taha Habroune 52. dakikada Columbus'un ikinci golünü kaydetti. Tapia ise 58. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.

Reklam

İlk yarıda iki önemli fırsatı değerlendiremeyen Messi'nin tüm çabalarına rağmen kaleci Patrick Schulte onun denemelerini engellemeyi başardı ve etkileyici bir performans sergileyerek kalesini gole kapattı.

Messi erken veda tehlikesiyle karşı karşıya

Reklam

Bu mağlubiyet, MLS'te son şampiyon olan Inter Miami için çifte önem taşıyor. Takım, serinin üçüncü ve belirleyici maçına kalabilmek için 27 Kasım'da Columbus deplasmanında oynanacak ikinci karşılaşmayı kazanmak zorunda. Alınacak bir mağlubiyet ise Inter Miami'nin mücadeleye veda etmesi anlamına gelecek.

Messi, karşılaşma öncesinde normal sezonu 26 gol ve 17 asistle tamamlamasının ardından MLS Altın Ayakkabı ödülünü almış ve bu ödülü üst üste ikinci sezon kazanmıştı.

Reklam

Böylece Messi'nin bireysel başarısının kutlandığı gece; ağır bir yenilgi, hakem tartışması ve şampiyonluk yarışından erken veda etme yönündeki gerçek tehditle birlikte hem onun hem de takımı için en zorlu gecelerden birine dönüştü.