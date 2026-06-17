Ürdün milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki tarihi ilk maçından olumlu bir sonuç alamadı ve Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde, 10. grubun ilk turu kapsamında Avusturya milli takımına 1-3 yenildi.

Tarihlerindeki ilk Dünya Kupası katılımında mükemmel bir başlangıç yapma hedefiyle maça çıkan Ürdün milli takımı, ancak Avusturya milli takımı, 21. dakikada Romano Schmid'in penaltı alanı sınırında aldığı mükemmel pası ağlara gönderen muhteşem vuruşuyla ilk yarıda öne geçmeyi başardı.



Geriye düşmesine rağmen Ürdün milli takımı cesur bir performans sergiledi ve birçok kez beraberliği yakalamaya çok yaklaştı; en dikkat çekeni, 22. dakikada Ali Alwan’ın üst direğe çarpan kafa vuruşuydu. Bunun yanı sıra, kaleci Alexander Schlager’in kurtardığı birkaç tehlikeli şut da vardı.

İkinci yarıyla birlikte Ali Alwan, 50. dakikada Ürdün’ün Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atarak adını tarihe yazdırdı. Sağ direğin yanından ağlara giden muhteşem bir şutla skoru 1-1’e getirdi.

Avusturya milli takımı, 67. dakikada Marco Arnautović ile yeniden öne geçtiğini sandı, ancak video yardım sistemi devreye girdi ve atağın oluşumunda el ile temas olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Ürdün’ün beraberlik sevinci uzun sürmedi; 76. dakikada Avusturya Milli Takımı acı bir şekilde yeniden öne geçti. Defans oyuncusu Yazan Al-Arab, bir köşe vuruşunu yanlışlıkla kendi kalesine yönlendirerek Avusturya’ya galibiyeti getiren bir kendi kalesine gol attı.

Ürdünliler son dakikalarda geri dönmeye çalışsa da Avusturya savunması üstünlüğünü korudu ve maçın son dakikasında Avusturyalılara verilen penaltıyı Marco Arnautović gole çevirerek üçüncü golü attı.

Bu sonuçla Avusturya, her ikisi de 3 puanla 10. grubun zirvesinde Arjantin ile eşitlendi, ancak diğer maçta Tango takımı Cezayir’i 3-0 mağlup ettiği için üstünlük Latinler’de kaldı.

İkinci turda, grup liderliğini belirlemek üzere Arjantin ile Avusturya arasında zorlu bir karşılaşma yaşanacak. Öte yandan Ürdün, eleme umutlarını sürdürmek için Cezayir ile ikili bir sonuç kabul edilmeyecek bir Arap derbisinde karşı karşıya gelecek.