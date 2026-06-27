Video: Acaba onu havaya mı uçurdular?.. Yıkık bir stadyum, ABD’deki Dünya Kupası’na ilişkin tartışmaları alevlendiriyor

İsveç milli takımının yıldızları, 2026 Dünya Kupası 6. Grup’un son maçı olan Japonya karşılaşması öncesinde büyük bir şok yaşadı; bu durum, özellikle ABD’deki stadyumlarda turnuvanın yönetimi ve organizasyonuna yöneltilen eleştirilere bir yenisini ekledi.

New YorkPost’un haberine göre, “Teksas eyaletinin Frisco kentindeki Toyota Stadyumu’nun zemini enkaz, inşaat malzemeleri ve hasar görmüş gibi görünen tribünlerle doluydu; bu durum, Alexander Isak (Liverpool) ve Victor Giokiris (Arsenal) gibi yıldızlardan oluşan takımın antrenman seansının, bir futbol sahası değil de yıkım alanı gibi görünmesine neden oldu.”

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stefan Petersson, takımın stadyuma gelmeden önce durum hakkında önceden uyarıldığını açıkladı. Antrenmanın bundan etkilenmediğini vurgulayan Petersson, ancak oyuncuların enkaz miktarını görünce şaşırdıklarını belirtti.

İsveçli “Aftonbladet” gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: “Bir şeyin yıkılması gerekiyordu ve görünüşe göre yanlış yöne düşmüş. Neyse ki kimse yaralanmadı. Belki de patlattılar ve sonra bir hata oldu.”

Ayrıca şunları ekledi: “Oyuncular geldiklerinde biraz şaşırdılar ve burada ne olduğunu bilmiyorlardı.”

Buna karşılık, stadyumun sahibi olan “FC Dallas” kulübü yetkilileri, “The Athletic” sitesine yaptıkları açıklamada, bu çalışmanın aktif bir inşaat alanı içinde planlanmış ve kontrol altında gerçekleştirilen bir yıkım işleminin parçası olduğunu ve yıkımın, İsveç milli takımının antrenmanı başlamadan önce patlayıcı kullanılmadan “çekme yöntemi” ile gerçekleştirildiğini belirtti. "Takım belirlenen saatte antrenmana çıktı ve antrenman seansını normal şekilde tamamladı."

İsveç, 7 puanla grubu lider tamamlayan Hollanda’nın ardından, ikinci sıradaki Japonya’nın bir puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı. Üç takım da son 32 turuna yükseldi; Isaac ve Jökkeris’in takım arkadaşları, 1 Temmuz Çarşamba günü Fransa ile karşılaşacak.

Ayrıca okuyun:

Felaket dönüş... Utanç verici bir suçlama, Dünya Kupası'ndaki Afrikalı yıldızı tehdit ediyor

Dünya Kupası'ndaki şok, Barcelona'nın yıldızına yönelik planlarını değiştirdi

"Çünkü hâlâ tarih yazıyorsun"... Ronaldo dokunaklı bir mesaj aldı