Video: Abou Treika, Mısır'ın Dünya Kupası finaline kalması halinde heyecan verici bir söz verdi

Mısır milli takımının eski yıldızı Muhammed Aboutrika, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Pazartesi günü Yeni Zelanda’yı 3-1 mağlup ettikten sonra, Firavunlar’ın teknik direktörü Hossam Hassan’ı övdü.

Bu galibiyet, Mısır milli takımının Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyeti oldu. Takım, 4 puanla 7. grubun zirvesine yerleşti ve Dünya Kupası'nda ikinci tura yükselmeyi büyük ölçüde garantiledi.

Maçın ardından Aboutrika, "beIN Sports" kanallarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hossam Hassan bizden biri, o da Mısır halkından. 2006 Afrika Uluslar Kupası'nda, Kahire'de kazandığımız turnuvada Mısır Milli Takımı'nın kaptanı olduğu dönemde onunla birlikte çalışmıştım."

Abtayrika sözlerine şöyle devam etti: “Hossam Hassan’ı kişisel olarak seviyorum. Bu nesli bir efsane çalıştırıyor ve ben efsanelerin başarılarını seviyorum. Teknik kadronun tüm üyeleriyle çalıştım, hepsinin bir rolü var. Hossam bencil biri değil ve birlikte çalıştığı herkese bir rol veriyor.”

Aboutrika sözlerine şöyle devam etti: “Hossam, son Afrika Uluslar Kupası’nın baskısından kurtulduktan sonra Dünya Kupası’nın atmosferinin tadını çıkarıyor ve şu anda Dünya Kupası’nda hayalini gerçekleştiriyor. Hücum futbolu oynayan oyuncuları var ve genel olarak oyuncu olduğu dönemden beri hücumu seviyor.”

Şöyle devam etti: “Ne yazık ki pek çok kişi Hossam Hassan’ın sunduğu şeyi sadece ruhla sınırlıyordu; ancak bugün taktiğe dayandığını kanıtladı ve ikinci yarıda takımı nasıl normal durumuna geri döndüreceğini bildi.”

Maç analizi sırasında Aboutrika heyecan verici bir söz verdi ve Mısır’ın Dünya Kupası finaline çıkması halinde saçlarını “sıfır numara”ya kestireceğini vurguladı.







