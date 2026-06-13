Video: ABD dört golle tarih yazıyor... VAR ise tüm dikkatleri üzerine çekiyor

ABD milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine en iyi şekilde başladı ve grup aşamasının ilk turunda Sophie Stadyumu'nda oynanan maçta Paraguay'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Maça güçlü bir başlangıç yapan ABD milli takımı, 8. dakikada Paraguaylı oyuncu Damian Bobadilla'nın kendi kalesine attığı golle erken öne geçti ve ev sahibi takıma erken bir avantaj sağladı.

ABD milli takımı maçın kontrolünü elinde tutmaya devam etti ve 31. dakikada Christian Pulisic'in muhteşem pasını alan Fularin Balugun ikinci golü attı.

İlk yarının bitimine dakikalar kala, Balugun, Malek Tillman'ın yaptığı etkili pası değerlendirerek uzatma dakikalarının 5. dakikasında üçüncü golü atarak bir kez daha fileleri havalandırdı.

İkinci yarıda Paraguay, 73. dakikada Julio Mauricio Magalhães'in attığı tek golle farkı azaltmayı başardı ve takımına yeniden umut verdi.

Ancak Giovanni Reina, uzatma dakikalarının 8. dakikasında Alex Freeman'ın pasını değerlendirerek ABD'nin dördüncü golünü atarak bu umutları tamamen söndürdü.

Bu galibiyetle ABD, turnuvadaki ilk üç puanını toplarken, Paraguay ise 16 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'na acı bir mağlubiyetle başladı.

Maçın adamı ve turnuvanın ilk çift golcüsü

ABD milli takımının forveti Folarin Balogun, Paraguay karşısında sergilediği olağanüstü performansın ardından maçın adamı ödülünü aldı.

Balugun 72 dakika oynadı, iki gol attı, kaleye beş kez şut çekti, 16 pas denemesinin 10'unu başarıyla tamamladı ve beş ikili mücadeleden galip çıktı.

Balugun, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda çift gol atan ilk oyuncu olarak turnuva tarihine adını yazdırdı.

ABD milli takımının tarihi rakamları

ABD milli takımı, 96 yıl aradan sonra Dünya Kupası açılış maçında Paraguay'a karşı tarihi üstünlüğünü tekrarladı. 1930 yılındaki turnuvanın açılış maçında da aynı takımı 3-0 yenmişti.

Maç, ABD milli takımı için yeni bir tarihi başarıya da sahne oldu. Takım, Dünya Kupası tarihindeki en büyük galibiyetini elde etti ve ilk kez bir Dünya Kupası maçında dört gol attı. Böylece, 1930 turnuvasında Paraguay'a karşı elde ettiği 3-0'lık galibiyetle kırdığı önceki rekorunu da aştı.

Buna karşılık, Paraguay milli takımı, 16 yıllık aradan sonra Dünya Kupası finallerine geri dönüşünde galibiyet elde edemedi.

"Kimlik Tespiti" kuralının ilk uygulaması

Hakemlik açısından, bu karşılaşma Dünya Kupası tarihinde ilk kez video yardımlı hakemlik (VAR) teknolojisi aracılığıyla "kimlik belirleme" kuralının fiilen uygulandığı maç oldu.

Olay 49. dakikada yaşandı. Hollandalı hakem Danny Makkelie, Paraguay lehine bir faul kararı verdi ve Miguel Almirón'a müdahale ettiği gerekçesiyle ABD'li savunma oyuncusu Tim Ream'e sarı kart gösterdi.

Serbest vuruşun ardından hakem, video odasından görüntüyü incelemesi için bir uyarı aldı ve inceleme ekranına giderek olayı farklı açılardan tekrar izledi.

VAR, Almirón'un hilesini ortaya çıkardı

Televizyon görüntüleri, Tim Ream'in herhangi bir faul yapmadığını ve Miguel Almirón'un gerçek bir temas olmadan, takımına faul kazandırmak amacıyla yere düştüğünü gösterdi.

İncelemenin ardından Makeli, Rim'e verdiği sarı kartı iptal etmeye karar verdi ve Almirón'a hile yaptığı için sarı kart gösterdi. Ayrıca Paraguay milli takımına verdiği serbest vuruşu da iptal ederek oyunu ABD milli takımı lehine devam ettirdi.

Bu olay, turnuva sırasında "kimlik belirleme" kuralının uygulandığı ilk vaka olarak Dünya Kupası tarihine geçti. Bu kural, cezalandırılan oyuncunun ihlalin gerçek sorumlusu olmadığı veya hakemin verdiği ilk kararın yanlış olduğu ortaya çıktığında, video teknolojisinin disiplin cezalarını düzeltmesine olanak tanıyan modern hakemlik değişikliklerinden biridir.

