Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, bugün perşembe akşamı Suudi Roshn Pro Ligi'nin on ikinci haftası kapsamında oynanan Khaleej maçında bir heyecan fırtınası estirdi; muhteşem bir hat-trick yapmayı başararak dünya devinin forması altında uzun süredir hat-trick yapamadığı dönemi sona erdirdi.

Ronaldo'nun bu parlak performansı, tartışmalara sahne olan bir ilk yarının ardından geldi. Portekizli yıldız iki gol kaydetmiş ancak hakem Khaled et-Tureys bu golleri ofsayt gerekçesiyle iptal etmişti. Bu sahne Nassr kaptanının öfkesini kabartmış ve sert şekilde itiraz etmesine yol açmış, ardından ikinci yarıda sahaya dönerek fırsatlarını bu kez sayılan gollere çevirmişti.

Ronaldo maçtaki ilk golünü 66. dakikada, vatandaşı Joao Felix'ten gelen muhteşem bir pası aldıktan sonra topu ağlara göndererek kaydetti ve Nassr'a yeni bir gol armağan etti. Ardından ağ avını sürdürerek 72. dakikada bir kafa vuruşuyla ikinci golünü atıp maçtaki varlığını teyit etti.

81. dakikada ise Nassr kaptanı yeniden sahneye çıktı; Senegalli Sadio Mane'den gelen isabetli bir pası alıp topu filelere yerleştirerek maçtaki hat-trick'ini tamamladı ve ilk yarının öfkesini dünya devi ile serüveninde olağanüstü bir geceye dönüştürdü.

Bu, Ronaldo'nun 908 gün sonra yaptığı ilk hat-trick oldu. Kaydettiği son üçlü, Suudi Roshn Ligi'nde 4 Mayıs 2024'teki Wehda maçına dayanıyordu. Böylece bir maçta üç gol atamadığı uzun bir dönemi sona erdirdi ve gol siciline yeni bir durak ekledi.

Bu golle birlikte, verilen rakamlara göre Ronaldo'nun futbol kariyerindeki gol sayısı 985'e ulaştı ve bin gol barajına ulaşmasına yalnızca 15 gol kaldı. Portekizli yıldız, Nassr forması altındaki her yeni çıkışıyla bu tarihi başarıya yaklaşmaya devam ediyor.