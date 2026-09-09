Nassr, Fransız oyuncu ve Abha'nın mevcut futbolcusu Nabil Fekir'in yaklaşık 8 yıl önce Paris Saint-Germain filelerine gönderdiği ikonik golü yeniden hayata geçirdi.

Nassr, bugün çarşamba günü Al Awwal Park Stadı'nda Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Abha ile karşılaştığı maçta rakibini 2-1 mağlup etti.

Maçın 75. dakikasında Nabil Fekir, Abha'nın tek golünü kaydetti. Bir serbest vuruştan attığı bu golle Nassr kalecisi Brezilyalı Bento'yu şaşırttı; topu kalecinin durduğu köşeye gönderdi.

Bu gol, Fekir'in yaklaşık 8 yıl önce, tam olarak 21 Ocak 2018'de Lyon forması giydiği dönemde Paris Saint-Germain filelerine kaydettiği bir başka golü akıllara getirdi.

Fekir, Lyon'un ilk golünü maçın ikinci dakikasında bir serbest vuruştan kaydetmiş; Fransız oyuncunun kalecinin koruduğu köşeye gönderdiği topla kaleci Alphonse Areola'yı şaşırtmıştı.

Fransız yıldız bununla da yetinmemiş, Hollandalı forvet Memphis Depay'in attığı ikinci golü de hazırlayarak Lyon'u Fransa Ligi'nin yirmi ikinci haftasında Paris Saint-Germain karşısında 2-1'lik galibiyete taşımıştı.

Nabil Fekir'in geçtiğimiz yaz transfer döneminde BAE ekibi Al Jazira'dan Abha'ya katıldığını hatırlatalım; bu, oyuncunun Suudi Roshn Ligi'ndeki ilk golü oldu.

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