İttihad forveti Nijeryalı George Ilenikhena, takım arkadaşı Cezayirli Hossam Aouar'a Roshn Ligi'nin bu sezonundaki ilk golünü ve 70 gün süren gol kuraklığının ardından genel anlamdaki ilk golünü armağan etti.

İttihad, bugün salı günü Suudi Roshn Ligi mücadelelerinin onuncu haftasında Dammam'daki stadında Ettifaq'a konuk oldu.

Aouar, maçın 53. dakikasında İttihad'ın ikinci golünü kaydetti; Ilenikhena'nın boş kaleye yolladığı yerden ortasını ağlara gönderdi.

Bu gol, Cezayirli yıldızın Suudi Roshn Ligi'nin bu sezonundaki ilk goluydu; Ettifaq karşılaşmasından önce tamamı ilk 11'de olmak üzere 7 maç oynamasına rağmen bunların hiçbirinde fileleri havalandırmayı başaramamıştı.

Genel anlamda ise Aouar bu sezonki ikinci golünü ve 70 gündür ilk golünü kaydetti; son golünü, geçtiğimiz 11 Ağustos'ta AFC Şampiyonlar Ligi Elite elemelerinde BAE temsilcisi El-Cezire'yi 4-1 yendikleri maçta atmıştı.

O tarihten bu yana eski Roma ve Lyon yıldızı, Ettifaq karşılaşmasından önce Suudi Roshn Ligi, Harameyn'in Hizmetkârı Kupası ve AFC Şampiyonlar Ligi Elite turnuvalarında 10 maça çıktı ve bunların hiçbirinde gol atmayı başaramadı.