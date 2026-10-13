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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
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Video: 7 gol ve unutulmayacak bir tokat: Club Brugge, Inter deplasmanında sözünü söyledi

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Ağır bir yenilgi

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Belçika ekibi Club Brugge, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında "San Siro"da İnter'i 4-3 yenerek tarihi bir zafer elde etti. Salı akşamı oynanan ve yedi golün atıldığı çılgın mücadelede skor birçok kez el değiştirdi.

İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan İnter, Marcus Thuram, Lautaro Martinez ve Federico Dimarco ile çok sayıda fırsat yakaladı. Ancak skoru açan taraf Club Brugge oldu: Hakan Çalhanoğlu'nun Carlos Forbs'a yaptığı faulün ardından kazanılan penaltıyı 30. dakikada Nicolo Tresoldi gole çevirdi.

44. dakikada Dimarco'nun akıllı pasının ardından ceza sahası içinden vuran Lautaro Martinez, skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Club Brugge masayı çevirdi

63. dakikada Club Brugge, İnter savunmasının ağır hatasından yararlandı. Kaleci Josep Martinez kalesinden uzaklaşırken Forbs topu kaparak Tresoldi'ye aktardı ve Tresoldi boş ağlara göndererek konuk ekibi 2-1 öne geçirdi.

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74. dakikada Forbs'un şutu Josep Martinez'den geri döndü, pozisyonu takip eden Tresoldi topu İnter ağlarına üçüncü kez göndererek "hat-trick"ini tamamladı ve farkı 3-1'e çıkardı.

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81. dakikada Sucic'in şutunu Yann Sommer çeldi, takibe gelen Lautaro Martinez topu ağlara göndererek skoru 3-2'ye getirdi.

Ancak 87. dakikada Romeo Vermant, topu kalecinin üzerinden ağlara göndererek Club Brugge'ü yeniden öne geçirdi ve farkı tekrar 4-2'ye yükseltti.

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İnter'in direnişi uzatma dakikalarına kadar sürdü ve 93. dakikada Stankovic'in pasının ardından Ange-Yoan Bonny'nin golüyle fark 4-3'e indi. Ancak süre, ev sahibi ekibi ağır bir yenilgiden kurtarmaya yetmedi.

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