Sporting Lizbon taraftarları, Portekizli efsane Cristiano Ronaldo'yu kendilerine özgü bir şekilde onurlandırdı. Bu özel an, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki uluslararası kariyerini sonlandırdığını açıklamasının ardından, takımın bu akşam cumartesi günü José Alvalade Stadı'nda Moreirense ile oynadığı maç sırasında yaşandı.

Sporting taraftarlarının vefa dolu jesti maçın yedinci dakikasında (Ronaldo'nun forma numarasına bir gönderme) geldi. Taraftarlar ayağa kalkarak tribünlerden coşkuyla alkış tuttu ve duygusal bir atmosfer oluştu. Bu, Ronaldo'nun 2003 yılında Manchester United'a transfer olmadan önce profesyonel kariyerine başladığı kulübün taraftarlarından gelen bir vefa mesajıydı.

Sporting, oyuncunun emeklilik kararını açıklamasının ardından daha önce bir teşekkür mesajı yayımlamış ve şöyle demişti: "Ülkemiz için yaptığın her şey için teşekkürler, sonsuza dek Portekiz tarihinde kalacaksın."

41 yaşındaki Ronaldo, perşembe günü 23 yılın ardından Portekiz'i temsil etmeyi bıraktığını açıklamış ve milli takıma, erkekler uluslararası futbolunda 234 maç ve 146 gollük iki rekorun sahibi olarak veda etmişti.

Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile kariyerini sürdüren Ronaldo, ülkesinin milli takımındaki son maçını 24 Eylül 2026'da oynamış, bu maçta Portekiz Milli Takımı, Lizbon'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Galler'i 1-0 mağlup etmişti.

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