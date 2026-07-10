Video: 650 dakika sonra… Tarihi bir gol, İspanya’nın Dünya Kupası’ndaki direnişine son verdi

Tarihi bir gol, İspanya milli takımının Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’ndaki direnişini yaklaşık 650 dakika sonra sona erdirdi.

İspanya ve Belçika milli takımları, Cuma günü Los Angeles'taki Sofi Stadyumu'nda 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinin ikinci maçında karşı karşıya geldi.

Maçın 41. dakikasında Charles De Catelaier, ortayı muhteşem bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek Belçika Milli Takımı için beraberlik golünü attı.

Bu gol, Atalanta oyuncusu için tarihi bir an oldu; çünkü istatistik ağı “Stats Foot”a göre, bu golle Belçika milli takımının Dünya Kupası eleme turlarında en çok gol atan oyuncusu oldu ve Romelu Lukaku ile birlikte 3 golle eşitlendi.

Ayrıca "Opta" verilerine göre, De Catelaier 2026 Dünya Kupası'nda, geçen sezon İtalya Ligi'nde Atalanta formasıyla 31 maçta attığı 3 gol sayısına ulaştı.

Ancak en önemlisi, Belçikalı oyuncunun İspanya milli takımının yaklaşık 650 dakikadır Dünya Kupası'nda hiç gol yememe rekorunu sona erdirmiş olmasıdır.

"La Roja"nın yediği son gol, aynı yılın 1 Aralık günü Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda, Japonya'nın "Samuray Savaşçıları"nın 2-1 galibiyetinde Japon milli takım oyuncusu O Tanaka'nın ayağından gelmişti.

Bundan sonra İspanya Milli Takımı, çeyrek finalde Fas ile golsüz berabere kaldıktan sonra penaltı atışlarında elendi; ardından 2026 Dünya Kupası’nda 5 maç oynadı (bunlardan 3’ü grup aşamasında, 2’si ise son 32 turu ve çeyrek finalde) ve bu maçlarda da hiç gol yemedi.

İspanya Milli Takımı, grup aşamasında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Suudi Arabistan’ı 4-0, Uruguay’ı 1-0 yendi; ardından son 32 turunda Avusturya’yı 3-0, çeyrek finalde ise Portekiz’i 1-0 mağlup etti.

Bu seri, Dünya Kupası tarihinde gol yemeden oynanan en uzun seriydi; ancak Belçika milli takımı bu seriyi 649 dakikada sonlandırdı.