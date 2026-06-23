Al-Nassr’ın kaptanı Cristiano Ronaldo, Özbekistan’a attığı golün ardından Portekiz Milli Takımı’nın Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Salı günü Houston Stadyumu'nda Özbekistan milli takımıyla karşılaştı.

Maçın 6. dakikasında Ronaldo, João Cancelo'nun ortasını ustaca ağlara göndererek Portekiz'in Özbekistan karşısında ilk golünü attı.

Bu gol, “Madeira Roketi” lakaplı oyuncunun bu Dünya Kupası’ndaki ilk golü oldu; zira grup aşamasının ilk turunda Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldıkları maçta gol atamamıştı.

Ancak bu gol, Portekizli yıldızın Dünya Kupası tarihindeki dokuzuncu golü oldu. 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarında toplam 8 gol atan Ronaldo, bu turnuvaya altıncı kez katılıyor.

Ronaldo, 2006’da İran’a, 2010’da Kuzey Kore’ye, 2014’te Gana’ya ve 2022’de yine aynı Afrika takımı karşısında birer gol atarken, 2018 Dünya Kupası’nda İspanya’ya karşı bir hat-trick ve Fas’a karşı bir gol olmak üzere toplam 4 gol daha kaydetmişti.

Özbekistan’a attığı dokuzuncu golle Ronaldo, 9 golle Portekiz milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu ve efsane Eusébio ile eşitlendi.

Eusébio, tam 60 yıldır, yani 1966 Dünya Kupası’ndan bu yana bu tarihi konuma sahipti. O turnuvada tek bir Dünya Kupası’nda 9 gol atarak Portekiz milli takımını tarihinin en iyi başarısı olan üçüncülüğe taşımıştı.