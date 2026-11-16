"The Sun" gazetesi, karşılaşmanın dostluk maçı olmasına rağmen bir dövüş sahnesine dönüştüğünü yazdı.

Gazete şöyle açıkladı: "Bu dostluk maçı hiçbir şekilde gerçek bir maç değildi; maçın sonuna doğru gerilim tırmandı ve iki taraf yumruk yumruğa geldi."

Şok edici krizde bir oyuncu yere itilirken, Andy Rojas da Club América'nın yıldızı Dagoberto Espinoza'nın yüzüne bir yumruk savurdu. Şiddet olayları, başka bir oyuncunun kalenin arkasında rakibini kovalamasıyla sürdü.

Taraftarların durumdan memnun olmadığı açıkça görülüyordu; sahadaki oyunculara bardak ve şişe fırlattılar.

Teknik adamlar ve hatta bazı yedek oyuncular araya girip kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Sonunda iki takım, durmaları için teşvik edildikten sonra sahadan çekilince gerilim yatıştı.

Ancak bu düşüncesiz anın sonuçları oldu; her iki takımdan 3'er oyuncunun atılmasının ardından iki takımın da oyuncu sayısı sekize düştü.

Amerikan Futbol Ligi takımlarından biri olan Red Bulls, şiddet olaylarına karışmaları nedeniyle Nehuen Benedetti, Ronald Donkor ve Rojas'ın hizmetlerinden mahrum kaldı.

Club América ise Emilio Lara, Ramón Juárez ve Espinoza'nın atılmasına tanık oldu.

Maç, Benedetti'nin belirleyici golü sayesinde Red Bulls'un 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Red Bulls'un teknik direktörü ve Swansea'nın eski teknik direktörü Bob'un oğlu Michael Bradley, kaotik sahneleri önemsizleştirerek bunların futbolda beklenen şeyler olduğunu söyledi.

Şöyle devam etti: "Bu futbol, her zaman tutkuyla dolu. İnsanların gerçek dostluk maçı diye bir şey olmadığını söylediğini duyarsınız. Peki bu ne anlama geliyor?"

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesele basitçe şu: Düdük çaldığında, oyunun türü, adı ya da kime karşı oynadığın fark etmeksizin, bir oyuncu olduğunda, bir rakip olduğunda, fırsatını bulduğunda, oynamak istersin, iyi oynamak istersin, rekabet etmek istersin ve kazanmak istersin."

Şunu da ekledi: "Club América büyük bir kulüp ve gerçekten çok iyi oyuncuları var. Bu, bizim de çok heyecanlandığımız bir maç ve geceydi. Dolayısıyla maçın sonunda taşan bazı duygular yaşıyorsunuz. Bu, bazı gecelerde işin bir parçası."

Kırmızı kartlarda rekor

Bu ayın 4'ünde Brezilya'da oynanan bir futbol maçı, 51 kırmızı kart görülmesinin ardından Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

"Marca" gazetesi, Brezilya'nın Minas Gerais eyalet şampiyonasının 20 yaş altı kategorisinde oynanan Uberlândia - Mamoré maçında 51 oyuncunun atıldığını yazdı.

Maç, sahadaki neredeyse herkesin karıştığı şiddetli bir kavganın ardından 54. dakikada durduruldu.

Bu rakam, Guinness Rekorlar Kitabı'na kayıtlı 36 kırmızı kartlık dünya rekorunu aşıyor; söz konusu rekor daha önce 2011 yılında Arjantin'de oynanan bir futbol maçında kaydedilmişti.

20 yaş altı Minas Gerais ikinci lig şampiyonasının yarı final ilk ayağında oynanan maç tamamlanamadı.