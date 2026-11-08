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Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Video: 6 dakikada iki gol, Milan göz kamaştırdı ve İtalya Ligi'nin zirvesine doğru yürüyüşünü sürdürdü

D. De Rossi
R. Amorim
C. Pulisic
M. Cisse
M. Ellertsson
Genoa - AC Milan
Genoa
AC Milan
Serie A
İtalya
Portekiz
ABD
Fransa
İzlanda

Geç kalan çıkış yeterli olmadı

Milan, Luigi Ferraris Stadı'ndan değerli bir galibiyetle dönerek İtalya Serie A'da üst sıralar için verdiği mücadeleyi sürdürdü. Milan, pazar akşamı oynanan ligin on birinci hafta maçında ev sahibi Genoa'yı 2-1 mağlup etti.

Rossoneri maça güçlü bir başlangıç yaptı ve ilk yarıyı Alvadcho Ciss ile Christian Pulisic'in attığı iki golle kapatmayı başardı. Ev sahibi ekip son dakikalarda farkı bire indirse de mağlubiyetten kurtulamadı.

Alvadcho Ciss, 13. dakikada Vasquez'in top kaybı yaptığı hatayı değerlendirerek Milan adına skoru açtı. Adrien Rabiot'un attığı kritik pası sağ ayağıyla başarılı bir vuruşa çevirerek Genoa'nın filelerini havalandırdı.

Lombardiya ekibi farkı açmak için fazla beklemedi. Christian Pulisic, 19. dakikada Marcandalli'nin top kaybını değerlendirerek Ramos'tan gelen pası aldı, topu kontrol ettikten sonra isabetli bir vuruşla direğin içine göndererek konuk takımın üstünlüğünü pekiştirdi.

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88. dakikada Mikael Egill Ellertsson son dakikaları hareketlendirdi. Stephan El Shaarawy'nin kullandığı serbest vuruşun baraja çarpıp geri dönmesini değerlendiren oyuncu, ceza sahası sınırından sol ayağıyla vurarak topu Mike Maignan'ın kalesinin sol köşesine yerleştirdi.

Genoa kalan dakikalarda sonucu değiştirmek için uğraşsa da Milan üstünlüğünü maçın bitiş düdüğüne kadar korudu ve ligdeki yolculuğunda önemli üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu galibiyetle Milan puanını 24'e yükselterek puan tablosunda dördüncü sıraya çıktı ve lider Lazio ile arasındaki farkı beş puana indirdi. Genoa ise 13 puanda kaldı.

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