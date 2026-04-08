Video: 6 aylık aradan sonra... El-Nusairi, Al-Ittihad ile ikili antrenmanlara başladı

Cidde İttihad’ın Faslı forveti Youssef El-Nassiri, futbol kariyerindeki son çift golünden bu yana yaklaşık 6 ay süren bir aradan sonra, takımla birlikte yeniden çift gol serisine başladı.

El-Nusiri, Çarşamba günü Riyad'daki Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda oynanan Roshen Ligi'nin 29. haftasında Neom kalesine iki gol attı.

"Al-Amid" 2-0 gerideyken, El-Nusiri 38. dakikada Neom kalesiyle karşı karşıya kalarak farkı azalttı ve topu ustaca ağlara gönderdi.

İlk yarının son dakikasında ise Faslı forvet, ceza sahası içinden Neom kalesiyle karşı karşıya kalarak ikinci golünü ve takımının skoru eşitleyen golünü attı.

Bu, El Nsiri'nin geçen kış transfer döneminde Fenerbahçe'den Al-Ittihad'a transfer olduktan sonra kaydettiği ilk çift gol oldu.

Bu aynı zamanda Faslı forvetin yaklaşık 6 aydır, daha doğrusu geçen 27 Ekim'de Türkiye Ligi'nin 10. haftasında Gaziantep ile oynanan maçta attığı gollerden bu yana kaydettiği ilk iki gol oldu.

Genel olarak, 28 yaşındaki oyuncu, çeşitli turnuvalarda Al-Ittihad formasıyla altıncı, Suudi Roshen Ligi'nde ise dördüncü golünü attı.