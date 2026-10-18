Milan, bu akşam Serie A'nın 7. haftası kapsamında San Siro'da oynanan Atalanta karşılaşmasının ilk yarısına damgasını vurdu ve ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

Maçın ilk yarısında ön plana çıkan isimler Portekizli Gonçalo Ramos ve Fransız Adrien Rabiot oldu. Ramos penaltıdan skoru açtı, Rabiot ise muhteşem bir vuruşla ikinci golü kaydederek Rossoneri'ye ikinci yarı öncesinde rahat bir avantaj sağladı.

23. dakikada Milan lehine penaltı kararı çıktı. Musah orta alandan hareketlenerek topa vurdu, oyuna sonradan giren Obric topa eliyle dokundu. Hakem video yardımcı hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

Gonçalo Ramos 24. dakikada sağ ayağıyla kullandığı penaltıda Atalanta kalecisi Carnesecchi'yi geçerek topu ağlara gönderdi ve ev sahibi ekibi öne geçirdi.

İlk yarının bitimine iki dakika kala Milan farkı ikiye çıkardı. Moreira'nın pasında hatlar arasına akıllı bir hareketle giren Rabiot, rakip oyuncularından birini çalımladıktan sonra sağ ayağıyla sert bir şut çekti ve top yakın direğin dibinden ağlarla buluştu. Kaleci topa müdahale edemedi.









Atalanta cephesinde ise savunma sorunları sürdü. Konuk ekip üst üste beşinci maçında da kalesini gole kapatmayı başaramadı; bu durum takımın savunmada yaşadığı zorlukları yansıtan bir gösterge oldu.

Milan'ın üstünlüğü yalnızca skorla sınırlı kalmadı, sayılara ve istatistiklere de yansıdı. Rossoneri 5 şut çekerken Atalanta 3 şutla kaldı. Ev sahibi ekip bu şutların ikisini kaleye gönderirken, konuk takım kale direkleri arasına tek bir şut bile isabet ettiremedi.

Milan hücum verimliliğinde de üstünlüğünü ortaya koydu. İlk yarıda beklenen gol (xG) değeri Milan'da 1.01 olarak kaydedilirken, Atalanta'da bu rakam yalnızca 0.12 oldu. Konuk ekip topla oynama oranında %61'e %39 üstünlük kursa da, bu avantajı Rossoneri kalesini tehdit edecek gerçek fırsatlara çeviremedi.