İttihad'ın orta saha oyuncusu Hollandalı Georginio Wijnaldum'un golleri, yaklaşık 5 ay süren bir aradan sonra Suudi Roshn Ligi'nde yeniden görüldü.

İttihad, bugün cuma günü Cidde'deki Inmaa Stadı'nda oynanan ve iki takımı karşı karşıya getiren maçta, Roshn Ligi'nin on birinci haftasında Diriyah'ı 2-0 mağlup etti.

Wijnaldum, İttihad'ın ikinci golünü maçın 77. dakikasında, Diriyah kalesine ustalıkla gönderdiği penaltı atışıyla kaydetti.

Bu gol, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ettifaq kulübü ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak takıma katılan Hollandalı orta saha oyuncusunun İttihad forması altında Roshn Ligi'ndeki ilk golüydü.

Böylece Wijnaldum, eski takımı Ettifaq ile turnuvadaki son golünü kaydetmesinin ardından 5 aylık bir aradan sonra Roshn Ligi'nde yeniden gol atmış oldu.

Wijnaldum'un Ettifaq ile attığı son gol, geçtiğimiz 9 Mayıs tarihinde, Roshn Ligi'nin geçen sezonunun otuz ikinci haftasında Khaleej'i farklı bir skorla 5-0 mağlup ettikleri maçta gelmişti.

O tarihten bu yana Hollandalı oyuncu, turnuvada Ettifaq ile İttihad ve NEOM'a karşı iki maç, ardından İttihad ile Al Faisaly, Al Hilal ve Ettifaq'a karşı 3 maç oynadı ve Diriyah golünden önce bu maçların hiçbirinde gol atmayı başaramadı.

Hatırlatmak gerekirse, Wijnaldum İttihad takımıyla tek bir gol kaydetmişti ancak bu gol AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde, tam olarak lig aşamasının ilk haftasında Katar temsilcisi Al Shamal ile 1-1 berabere kaldıkları maçta gelmişti.