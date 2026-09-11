Arjantinli Franco Mastantuono, İtalya Ligi'nin dördüncü haftasında bugün oynanan Venezia karşılaşmasında Fiorentina formasıyla ilk golünü kaydederek takımına 2-1'lik heyecanlı bir üstünlük sağladı.

Real Madrid'den kiralık olarak gelen Mastantuono'nun golü dikkat çekici şekilde geldi. 29 ve 30. dakikalarda sağ tarafta arka arkaya iki topla buluşan oyuncu, her iki seferde de ceza sahası dışından sol ayağıyla vurarak Venezia kalecisini geçmeyi başardı.

Arjantinli forvet, Fiorentina formasıyla İtalya Ligi'ndeki dördüncü çıkışında takımla ilk gol katkısını yapmadan önce güçlü bir maç ortaya koyuyordu.

Mastantuono'nun gol açısından çıkışı, Fiorentina'nın kötü başlangıcının ardından takımın başına Grosso'nun yerine geçen yeni teknik direktör Paolo Vanoli'nin ilk çıkışıyla aynı zamana denk geldi. Fiorentina, turnuvadaki ilk üç maçında hiç puan alamamıştı.