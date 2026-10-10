Jordan Henderson, Premier Lig'de Chelsea formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldığı maça mükemmel bir başlangıç yaptı; Bournemouth karşısında ilk dakikalarda bir gol attı ve bir gol pasa verdi.

Henderson, Premier Lig'in altıncı haftasında cumartesi günü oynanan Bournemouth maçının yalnızca ikinci dakikasında Chelsea'yi öne geçirdi, ardından bir sonraki dakikada Morgan Rogers'ın ikinci golünü hazırladı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Chelsea'ye katılan Henderson, kendisinden önce yalnızca eski Liverpool ve Leicester City yıldızı Emile Heskey'nin ulaştığı ender bir kişisel rekora imza attı.

Opta ağına göre: "Jordan Henderson, Chelsea'nin Bournemouth karşısındaki maçının başlamasından itibaren yalnızca 2 dakika 29 saniye içinde bir gol attı ve bir gol pasa verdi. Premier Lig tarihinde bunu ondan daha erken yapan tek oyuncu, Nisan 1998'de Leicester City formasıyla Derby County karşısında ilk iki dakika içinde gol atıp asist yapan Emile Heskey'dir."

Henderson bununla da yetinmedi; 70. dakikada bir duran toptan üstün bir yetenekle yeniden gol atarak maçtaki ikinci kişisel golüne imza attı ve Chelsea'nin 5-1'lik galibiyetinin beşinci golünü kaydetti.

Eurofoot istatistiklerine göre, 36 yaşındaki Henderson, 2017'de John Terry'nin kaydettiği tarihten bu yana Premier Lig'de Chelsea forması altında ikili gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Henderson, geçtiğimiz sezonu Brentford saflarında geçirdikten sonra geçen yaz bonservissiz olarak Chelsea'ye transfer olmuştu ve İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı.



