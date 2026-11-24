Manchester City'nin Etihad Stadı'nda Napoli'yi ağırladığı maçın sonunda gergin anlar yaşandı, İngiliz ekibinin oyuncuları ve taraftarları büyük itirazlarda bulundu.

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Manchester City, sahasında ve taraftarı önünde Napoli karşısında kapıdaki bir yenilgiden kurtuldu. İngiliz ekibi, bugün salı günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında oynanan maçta son dakikalarda 2-2'lik beraberliği kopardı.

Maç Napoli'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona ermeye giderken Rayan Cherki, 86. dakikada Manchester City'nin beraberlik golünü attı.

Ardından City galibiyet golü için tüm gücüyle bastırdı, ancak maç 2-2 berabere sona erdi.

"The Sun" gazetesinin haberine göre Manchester City ile Napoli arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, hakemin uzatma süresinin bitimine 25 saniye kala son düdüğü çalmasının ardından büyük tartışmalarla sona erdi.

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Enzo Maresca'nın öğrencileri salı akşamı Etihad Stadı'nda İtalyan rakibinden 2-2'lik beraberliği kopardı. Ancak stattaki saatte hâlâ süre varken son düdük çalınınca City'li oyuncular ve taraftarlar öfkelendi ve saati işaret etmeye başladı.

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Kaleci Gianluigi Donnarumma, City'li oyuncuların ve taraftarların öfke dalgasına öncülük etti ve itirazı nedeniyle hakem István Kovács tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Son düdük çaldığında dev ekrandaki saat oynanacak 25 saniye daha olduğunu gösteriyordu, ancak yayın saati iki dakikalık ek sürenin çoktan dolduğuna işaret ediyordu.

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İtiraz, Manchester City'nin galibiyet golü için yoğun baskı kurduğu bir anda geldi. Oyuncular ve teknik ekip, erken çalınan düdüğün çabalarını boşa çıkardığı görüşündeydi.

Getty Images

Unutulacak bir gece

Manchester City için unutulacak bir gece oldu. Enzo Maresca'nın tökezleyen ekibi şu ana kadar yedi maçta yalnızca bir galibiyet alabildi ve şimdi pazar günü güçlü rakibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

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Form düşüklüğü yaşayan Napoli, Enzo Maresca'nın öğrencilerinin alışılagelmiş seviyelerine dönmeleri için iyi bir fırsat gibi görünüyordu.

İtalyan ekibinin kadrosunda bazı tanıdık isimler vardı; aralarında eski Manchester United ikilisi Scott McTominay ile Rasmus Hojlund'un yanı sıra Billy Gilmour da bulunuyordu.

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Ancak ev sahibi taraftarların asıl görmek istediği isim, kulübün tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olan ve burada geçirdiği 10 yıl boyunca çok sevilen De Bruyne idi.

Bu, Belçikalı yıldızın Mayıs 2025'te ayrılmasından bu yana manevi evine ikinci dönüşüydü. Ancak geçen yılın eylül ayındaki ilk dönüşü planlandığı gibi geçmemişti.

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O dönemde taraftarlar onu büyük bir coşkuyla karşılamıştı, ancak gecesi yalnızca 25 dakika sürmüştü: Konuk takımdan bir oyuncunun kırmızı kart görmesinin ardından yapılan kadro değişikliğinin bir parçası olarak oyundan alınmıştı.

Napoli o maçı onsuz kaybetmişti, bu yüzden 35 yaşındaki oyuncu bu kez City taraftarlarına kalitesini hatırlatma fırsatı buldu.

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Bu sezon onlar da zorlandı ve De Bruyne'nin mevcut teknik direktör Massimiliano Allegri ile sorunlar yaşaması, ocak ayında ayrılabileceği yönünde konuşmalara yol açtı.

Ligde sekizinci sıraya gerilediler ve Şampiyonlar Ligi'ndeki dört maçlarının üçünü kaybettiler.

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Ancak bu gece İtalyanlar rahat görünürken City, oyunun kontrolünü herhangi bir şekilde ele geçirmek için mücadele etti.