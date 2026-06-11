Video: 2026 Dünya Kupası açılış maçında Barcelona, Güney Afrika'yı mağlup etti

Güney Afrika milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Perşembe akşamı Meksika milli takımıyla oynadığı karşılaşmada yeni bir şok yaşadı. Maç, ilk dakikalardan itibaren gerginlik ve savunma hatalarıyla başladı ve bu durum maçın gidişatını erken bir aşamada değiştirdi.

"Bafana Bafana" takımı, maçın başlamasından sadece 9 dakika sonra ilk golü yedi. Meksikalı forvet Julian Kenyonis, kalecinin yaptığı büyük hatayı değerlendirerek ağlara giden bir füze gibi şut attı ve ve Meksika milli takımına erken bir üstünlük sağladı; bu durum, Güney Afrika milli takımının planlarını başından itibaren altüst etti.

İkinci yarı başladıktan sadece 5 dakika sonra, Güney Afrika milli takımının sıkıntıları daha da arttı. Takım, kalecisi Yaya Stoli'nin, kaleye doğru ilerleyen Meksikalı bir oyuncuyu engellediği için kırmızı kart görmesiyle yeni bir darbe aldı. Hakem, son savunma oyuncusu olduğu gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Bu kırmızı kart, "Oğullar"ın maçtaki durumunu daha da zorlaştırdı ve açılış maçındaki sıkıntılarını artırdı. Bu maç, aynı zamanda bu yılki Dünya Kupası'ndaki ilk kırmızı kartın da görüldüğü maç oldu ve bu da Meksika milli takımı karşısındaki görevlerini daha da karmaşık hale getirdi.

İstatistikler, bu kırmızı kartın Dünya Kupası açılış maçları tarihindeki beşinci kart olduğunu ortaya koydu. Bu rakam, turnuvanın açılış maçlarını genellikle karakterize eden gerginlik ve baskıyı yansıtıyor. Bu maçlar, çoğu zaman olağanüstü olaylara ve erken sürprizlere sahne oluyor.

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Bu pozisyonda Güney Afrikalı defans oyuncusunun oyundan atılma şekli, geçen sezon Barcelona defans oyuncularının yaşadıklarına benziyor. Katalan ekibi, geçen sezon birçok kez etkili kırmızı kartlarla boğuşmuştu.

Barcelona, geçen sezon çeşitli turnuvalarda 5 kırmızı kart görmüştü. Bunların 3'ü İspanya Ligi'nde, 2'si ise Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Bu durum, birçok maçta takımı etkileyen kritik anlarda bireysel hataların tekrarlandığını gösteriyor.







