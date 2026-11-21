Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın efsanesi Mohammed Noor, Al Ittihad forması giydiği dönemde ezeli rakip Al Hilal ile yaptığı görüşmelerin perde arkasını açıkladı.

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Al Hilal'in eski başkanı Prens Muhammed bin Faysal, 2006 Almanya Dünya Kupası'ndan bir süre önce, o dönemde Al Ittihad ile sözleşmesi sona eren Mohammed Noor ile takıma katılması için görüştüğünü doğrulamıştı.

Al Hilal'in eski başkanı, Suudi Arabistan merkezli Thmanyah kanallarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mohammed Noor'un Al Ittihad ile olan sözleşmesinde (elle yapılmış) bir değişiklik vardı. Sözleşmenin bitiş tarihi değiştirilmişti ve bu durum oyuncuyu rahatsız etmişti."

Muhammed bin Faysal şöyle devam etti: "İşin kötüsü, sözleşme Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na sunulmuştu. Biz de bu durumdan yararlanmaya çalıştık, özellikle de Mohammed Noor bir efsane olduğu ve herkes onu istediği için."

"Ancak Mohammed Noor tek bir şart koştu: Bu görüşmelerle ilgili herhangi bir haber sızarsa, Karun'un servetini teklif etseler bile Al Hilal'e transfer olmayacaktı."

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"Ondan şikayetini doğrudan Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı'na iletmesini istedik. Bize ulaşan bilgiye göre gerçekten de başkana gitti. Bu durum başkanın tepkisine yol açtı ve başkan bir komite kurdu. O zaman meselenin çözüleceğini anladık."

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Eski başkan sözlerini şöyle tamamladı: "Bu yaşandığında mesele basına sızdı ve bazı kişiler onun Al Ittihad ile olan sözleşmesindeki değişiklikten haberdar oldu. Bu da Mohammed Noor'u öfkelendirdi ve Al Hilal'e katılmayı reddetmesine neden oldu."

Mohammed Noor bu açıklamalara yanıt verdi . MBC 1 kanalında yayınlanan "Nadina" programına konuşan Noor, "Bu açıklamaları duydum ama herhangi bir ayrıntıdan haberim yoktu" dedi.

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Noor şöyle açıkladı: "Sözleşme nedeniyle kulüple (Al Ittihad) aramda bir sorun olduğu doğru. Ancak sözleşmedeki bu sorunla ya da (Al Hilal ile) anlaşmayla ilgili haber çıkmaması konusunda hassasiyet gösterdiğim meselesi, böyle bir şey yaşanmadı."

Deneyimli isim şöyle yanıt verdi: "Bu sorun yaşandığı sırada Al Hilal'den teklifler vardı. Hem yönetim hem de oyuncular tarafından görüşmeler yapılıyordu, çünkü o dönemde transfer olabilecek durumdaydım. Ancak herhangi bir şart koymadım ve Al Ittihad'dan ayrılmak istemiyordum."

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Noor şunları ekledi: "Bu tür görüşmeler, sözleşmesi sona eren her oyuncuyla yapılır. Bazı yakınlar pazarlık için devreye girer. O dönemde benim adıma Al Ittihad ile bunu yapan kişi kardeşim Abdulkadir'di. Şikayette bulunan ben değildim."

Noor sözlerini şöyle tamamladı: "Çok şükür her şey iyi bitti ve hemen ardından kulüple Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandım. Benim sorunum kulüple, kulübün kendi içindeydi. Al Hilal'den büyük bir teklif almama rağmen ayrılmak istemedim."

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Mohammed Noor, Al Ittihad tarihinin en önemli efsanelerinden biri olarak kabul ediliyor. Noor, 1997'de A takıma yükseldiğinden 2016'da bu formayla futbolu bırakana kadar takımda forma giydi. Bu süreçte yalnızca 2013-2014 sezonunu Al Nassr'da geçirdi.

Bu uzun dönem boyunca Mohammed Noor, Cidde temsilcisini birçok başarıya taşıdı. Bunların en önemlisi, kulüp tarihinin tek Asya Şampiyonlar Ligi zaferleri olan 2004 ve 2005'teki üst üste iki şampiyonluk oldu.