Video: 2-0 öne geçmesine rağmen… Mısır, Arjantin karşısında çılgın bir senaryoyla Dünya Kupası'na veda etti

Mısır Milli Takımı, bu Salı akşamı Atalanta Stadyumu’nda düzenlenen turnuvanın son 16 turu maçında, son şampiyon Arjantin Milli Takımı’na karşı çılgın bir senaryo sonunda 3-2 mağlup olarak 2026 Dünya Kupası’na veda etti.

Firavunlar, 15. ve 67. dakikalarda Yaser İbrahim ve Mustafa Zico'nun golleriyle 2-0 öne geçti; 79. dakikada ise Cristian Romero Arjantin'in ilk golünü attı, ardından 84. dakikada Lionel Messi beraberlik golünü kaydetti.

90+2. dakikada Enzo Fernández, Tango'ya galibiyeti getiren golü attı ve Arjantin'i Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdı. Arjantin, bu Salı akşamı oynanacak İsviçre-Kolombiya maçının galibini bekleyecek.

Maç her iki takım açısından da sakin başladı; Arjantin topun nispeten hakimiyetini elinde tutsa da Mısır kalesine gerçek bir tehlike yaratamadı.

Mısır milli takımı, 15. dakikada Marwan Attia’nın mükemmel ortasını değerlendiren Yasser İbrahim’in kafa vuruşuyla ilk golü atmayı başardı.

21. dakikada ise Mısır kalecisi Mustafa Şubayr, Arjantin kaptanı Lionel Messi’nin attığı penaltıyı kurtararak Firavunlar’ın üstünlüğünü korudu.





Penaltı atışının yanı sıra, Şubayr ilk yarıda Alexis McAllister ve Julian Álvarez’in net iki gol fırsatını da muhteşem kurtarışlarla önledi ve Firavunlar ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Arjantin, beraberliği yakalamak için yoğun bir baskıyla ikinci yarıya başlarken, Mısırlı oyuncular savunmaya çekilip kontra ataklara güvenmeye başladı.

Mısır Milli Takımı, 58. dakikada Mustafa Zico'nun golüyle ikinci golü kaydetti, ancak Fransız hakem François Litxer, video yardım sistemine başvurduktan sonra, atağın başlangıcında Marwan Attia'ya yapılan faul gerekçesiyle golü iptal etti.

67. dakikada Zico tekrar sahneye çıktı ve Firavunlar’ın ikinci golünü attı. Mohamed Salah’ın başlattığı ve Haytham Hassan’a aktardığı mükemmel bir kontra atakta, Hassan’ın Zico’ya yaptığı muhteşem pası, Zico tek vuruşla ağlara gönderdi.

Mısır'ın ikinci golünün ardından Arjantin milli takımı güçlü bir baskı kurdu ve 79. dakikada Messi'nin ortasını değerlendiren Cristian Romero'nun kafa vuruşuyla farkı azaltan golü attı.









84. dakikada ise Messi, kendi başlattığı bir atak sonrasında topun önüne düşmesiyle ceza sahası içinden füze gibi bir şutla beraberlik golünü attı.

Enzo Fernández ise 90+2. dakikada, Tango ekibinin hızlı bir kontra atağının ardından kafa vuruşuyla Arjantin’e galibiyeti getiren golü attı.









Mısır milli takımı ise normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldığı Avustralya maçını penaltı atışlarında kazanarak son 16'ya yükselmişti.

Öte yandan, Arjantin milli takımı da maçın iki uzatma devresine uzamasının ardından Yeşil Burun Adaları’nı 3-2 mağlup ederek aynı tura yükseldi.