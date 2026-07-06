Video: 16 yıl sonra... Merino, Ronaldo’nun Dünya Kupası şampiyonluğuna dair son umudunu anılarıyla sarsıyor

İspanya Milli Takımı oyuncusu Mikel Merino, fark yaratan anlarda en etkili oyunculardan biri olarak ününü pekiştirmeye devam etti.

İspanya milli takımının yıldızı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz karşısında 91. dakikada galibiyet golünü atarak “La Roja”yı çeyrek finale taşıdı ve büyük turnuvalardaki parlak performansını bir kez daha kanıtladı.

Bu, Merino’nun son dakikalarda iz bırakmasının ilk örneği değildi; daha önce 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya karşısında 119. dakikada tarihi bir gol atarak, en yoğun baskı altında bile her zaman başarılı olabileceğini kanıtlamıştı.

Ayrıca Merino, Stats Foot verilerine göre, 29 Haziran 2010'da Portekiz'e gol atan ve İspanya'nın tek Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandığı turnuvada forma giyen David Villa'dan bu yana, Dünya Kupası son 16 turunda gol atan ilk İspanyol oyuncu olarak tarihe geçti.

Bu golle Merino, İspanya milli takımının 16 yıldır başaramadığı bir başarıyı tekrarladı ve “La Roja”nın kadrosunda kritik anların en önemli isimlerinden biri olduğunu kanıtladı.