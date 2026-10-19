Video: 100 maç boyunca saçını kesmedi! Frank Ilett, Manchester United'ın çöküşünün ardından durumuyla ilgili bir güncelleme paylaştı

Gür saçlarıyla tanınan ve "The United Strand" olarak da bilinen Manchester United taraftarı Frank Illett, meydan okumasına başladığından bu yana 100. maçı geride bırakmasının ardından yeni bir paylaşım yaptı.

Illett, Manchester United üst üste beş maç kazanana kadar saçını kesmeyeceğine dair söz vermişti; bu başarı ise hafta geçtikçe daha da zor görünüyor.

Premier Lig'de 7 hafta geçmesine rağmen United yalnızca 7 puan topladı ve lider Manchester City'nin 14 puan gerisinde kaldı. Takım ayrıca üst üste ikinci sezon İngiltere Lig Kupası'na ilk turda veda etti ve sezon başından bu yana biri Ipswich Town, diğeri ise Şampiyonlar Ligi'nde bir Azerbaycan takımı karşısında olmak üzere sadece iki galibiyet elde edebildi.

Meydan okumanın başlangıcından bu yana United'ın yönetimini beş teknik direktör üstlendi; o dönemde takımın başında Erik ten Hag vardı.

Ten Hag'ın üst üste beş galibiyet elde etmede başarısız olmasının ardından geçici teknik direktör Ruud van Nistelrooy üst üste iki maç kazanmayı başardı, ancak Ruben Amorim göreve gelmeden önce galibiyet serisini tamamlama fırsatı kendisine verilmedi.

Amorim, Old Trafford'da moralleri kısa bir süre yükseltti, fakat üst üste üç galibiyetten fazlasını elde edemedi.

Görevden alınmasından bu yana AC Milan adında başka bir kulüp buldu, ancak "The United Strand" hâlâ çözümsüz durumda.

Ardından geçici olarak Darren Fletcher'ın sırası geldi, ne var ki görevinde yalnızca iki maç yönetebildi. Son olarak Illett'in çok ihtiyaç duyduğu saç kesimini ona nihayet kazandırabilecek kişi Michael Carrick oldu.

Meydan okuma boyunca tüm teknik direktörler arasında en çok yaklaşan o oldu; ani etkisi geçen sezon Manchester City, Arsenal, Fulham ve Tottenham karşısında alınan galibiyetleri getirdi.

Taraftarın hayali tek bir galibiyet uzaklıkta kaldı, ancak Manchester United, West Ham ile berabere kaldı ve her şeye yeniden sıfırdan başlayan Frank Illett'in hayali böylece buharlaştı.

Şimdi saçını kesmeden 100 maç ve 743 gün geçti, sonuçların çöküşü karşısında işler hiç de umut verici görünmüyor.

Taraftar, bu süre içinde görünümündeki değişimi "Instagram" hesabından paylaştığı bir video ile kayda geçirdi.







