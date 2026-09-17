Lionel Messi, Amerika Birleşik Devletleri'nde tarih yazmayı sürdürdü. Meksika ekibi Cruz Azul'u 2-0 mağlup ederek Inter Miami'yi "Campeones Cup" şampiyonluğuna taşıyan Arjantinli yıldız, bugün perşembeyi cumaya bağlayan gecede kariyerinde yeni bir istisnai rakamı da beraberinde getirdi.

Messi, Inter Miami'nin ilk golünü 24. dakikada kaydetti; 81. dakikada ise kornerden Brezilyalı takım arkadaşı Casemiro'nun ikinci golünü hazırlayarak takımını yeni bir kupaya taşıdı ve büyük maçlardaki varlığını bir kez daha kanıtladı.

100. gol

Messi, tüm kulvarlarda 100 gole ulaşmak için Inter Miami ile yalnızca 115 maça ihtiyaç duydu ve bu rakamı kariyeri boyunca formasını giydiği herhangi bir takımla en hızlı ulaştığı tempoyla elde etti.

Gol, dikkat çekici bir tesadüfle geldi; Barcelona'daki eski takım arkadaşı Luis Suárez'in pasını değerlendiren Messi, kafa vuruşuyla ağları havalandırdı, ardından Casemiro'nun golünü hazırlayarak galibiyetin güvence altına alınmasına katkı sundu.

Daha da dikkat çekici olan ise Messi'nin Inter Miami formasıyla ilk gollerini aynı rakip Cruz Azul'a karşı, 2023 Temmuz'unda bir serbest vuruştan ağlara göndermiş olması. 100. golü de yine aynı Meksika ekibine karşı, 3 yıldan fazla bir süre sonra gelmiş oldu.

49 kupa

Messi, bu şampiyonlukla kulüpler ve milli takımla birlikte kupa sayısını 49'a yükseltti ve futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu konumunu pekiştirdi.

Arjantinli yıldız, 2023 yılında Paris Saint-Germain'den Inter Miami'ye katıldığından bu yana Amerikan kulübüyle kupa hazinesine 5 kupa ekledi.

Messi, takımla ilk maçına çıkmasından yalnızca birkaç hafta sonra Inter Miami'yi 2023 yılında Leagues Cup şampiyonluğuna taşımış, ayrıca 2024 yılında kulübün Amerikan liginde tek sezonda 74 puanla puan rekorunu kırdığı Supporters' Shield zaferine katkı sağlamış, geçen sezon ise Amerikan lig kupasını kazanmıştı.

Barcelona ve Arjantin'den daha hızlı

Messi, Inter Miami ile 100 gol barajına yalnızca 115 maçta ulaşarak bu rakama ulaşma hızı bakımından daha önce forma giydiği tüm kulüpleri ve milli takımları geride bıraktı.

Barcelona ile 100 gole ulaşmak için 188 maça ihtiyaç duyarken, Arjantin Milli Takımı ile bu sayıya 174 maçta ulaşmıştı.

Messi'nin Inter Miami ile attığı 100 gol farklı kulvarlara dağıldı: Amerikan liginde 76 gol, Leagues Cup'ta 14 gol, CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol, Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 gol ve buna ek olarak Campeones Cup'taki golü.

Messi zirvede

Messi, kariyeri boyunca kulüpler ve milli takımla birlikte gol sayısını 929'a yükseltti. Yerel düzeydeki parlak performansını da sürdüren Arjantinli, bu sezon Amerikan liginde 22 maçta 19 gol kaydederek gol krallığı sıralamasının zirvesine yerleşti.

Casemiro, maçın ardından takım arkadaşı hakkında konuşarak şunları söyledi: "Onun tadını çıkarmalıyız, çünkü bunun ne zamana kadar süreceğini bilmiyoruz. Futbol için yaptıkları ve hâlâ yapmaya devam ettikleri inanılmaz."

Eski Real Madrid oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: "Hâlâ en iyisi; bunu Dünya Kupası'nda kanıtladı ve Amerikan liginde kanıtlamayı sürdürüyor."

Messi, ağustos ayının sonunda milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamış, Arjantin Milli Takımı ile son maçını 6 Ekim'de başkent Buenos Aires'te oynayacağını duyurmuştu. Bu arada olağanüstü kariyerinin son perdesinde daha fazla rekor ve kupa peşinde koşmayı sürdürüyor.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz