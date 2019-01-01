Vida giderse Zapata gelecek... Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 10 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Vida'ya teklifler var.

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş, teklifler alan Domagoj Vida'nın yerine şimdiden Cristian Zapata ile anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki deneyimli stoper, menajeriyle birlikte Beşiktaş'tan gelecek haberi bekliyor.

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Zapata'nın, sezon sonunda Milan ile olan sözleşmesi sona erecek.

Ryan Babel'e 6 milyon euro

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel için Suudi Arabistan'dan bir kulüp talip oldu.

Fotomaç'ın haberine göre Al Hilal, Beşiktaşlı futbolcu için 6 milyon euro'luk teklifte bulundu. Beşiktaş ise bu teklifi az bulduğunu belirterek 10 milyon euro istedi.

Beşiktaş yönetimi Babel için yeni sözleşme teklif etti ancak oyuncu kulüple henüz anlaşma sağlayamadı.

Beşiktaş, Douglas'ı istiyor

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş beIN Sports'da katıldığı programda oyuncusu Douglas için Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu açıkladı.

Sabah'ta yer alan habere göre Hakan Keleş "Douglas, Barcelona'dan kiraladığımız bir oyuncu. Beşiktaş'tan da talep var. Douglas mevkisinde iyi bir futbolcu. Biz şu anda kesinlikle bırakmak istemiyoruz" diye konuştu.

28 yaşındaki Douglas Pereira dos Santos bu sezon Sivasspor'la 15 maça çıktı. Brezilyalı sağ bek 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Erce yarışı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun genç kalecisi Erce Kardeşler için Beşiktaş ve Trabzonspor devreye girdi.

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın Tolga Zengin'le, Trabzonspor'un ise Onur Kıvrak'la yollarını ayırmasından sonra kaleci arayışına geçen iki kulüp Altınordulu Erce için harekete geçti.

Altınordu yönetimi 24 yaşındaki kaleci için 1.5 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Erce'nin kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.