Victor Valdes, UA Horta'nın başına geçti

Barcelona'nın eski kalecilerinden Victor Valdes, İspanya 3. Lig 5. Grup'ta mücadele eden Unio Atletica d'Horta'nın teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Valdes'in gelecek sezon için takımın teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.

İspanyol Valdes, futbolculuk kariyerinde üç Şampiyonlar Ligi zaferi başta olmak üzere birçok başarı yaşadığı 'da geçen yıl 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Victor Valdes, Middlesbrough'da forma giydikten sonra 2017 yılında aktif futbol kariyerine son noktayı koymuştu.

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UA Horta, 27 haftası geride kalan İspanya 3. Lig 5. Grup'ta topladığı 36 puanla 12. sırada bulunuyor.