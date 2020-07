Victor Ruiz sözleşmesini neden feshettiğini açıkladı

Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Victor Ruiz konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Açıklama futbolcunun menajerliğini yapan Magic Players şirketinin Twitter hesabından yayınlandı.

Victor Ruiz'in Beşiktaş'tan ayrılığı ile ilgili sözleri şöyle:

"Konuyu açıklığa kavuşturalım; Beşiktaş ile sözleşmemi sonlandırma kararımın nedeni, imza attığım günden bu yana kulübün bana karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemesidir.

Daha fazla takım

Salgından önce dört ay ücret alamadım. Daha önce yurt dışında yaşayan birinin böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını sanmıyorum. Buna karşın her gün antrenmana çıktım ve her maçı fiziksel açıdan en üst seviyede oynadım.

Haberin devamı aşağıda

Kulüp yönetimi salgından sonra aldığı kararları tartışmaya açmadan uygulamaya koydu ve mart ayından bu yana maaşları ödememe kararı aldı. FIFA konuyla ilgili kararını verene kadar bunları gereken yerlerde anlatmaya devam edeceğim.

Temsilcilerim defalarca kulüp yönetimi ile görüşüp iyi niyetli bir şekilde uzlaşma yolları aradı. Ancak ‘yeter’ dediğimiz bir noktaya geldik.

Taraftarlara bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ediyorum. Keşke her şey umduğumuz gibi olsaydı ancak hayatta ve işte her zaman her şey yolunda gitmiyor."